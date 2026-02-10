Desmienten que INDH haya cuestionado a conductor que atropelló a asaltante: Kaiser y Parisi entre los que compartieron la noticia falsa

Portal Fast Check encontró el origen de la fake news en una página llamada "Diario Sur Noticias", cuyo titular dice textual: 'Encerrona en Quilicura abre debate: INDH cuestiona actuar de conductor que atropelló a delincuente'. Pero, en el cuerpo de la noticia no se consigna ninguna declaración del Instituto respecto a este caso en específico, ni tampoco se cita fuente alguna que reafirme el titular, que fue ampliamente viralizado por cuentas de derecha en redes sociales.

Desmienten que INDH haya cuestionado a conductor que atropelló a asaltante: Kaiser y Parisi entre los que compartieron la noticia falsa
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Un reporte del portal Fast Check dejó al descubierto una nueva noticia falsa (fake news), dirigida esta vez contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y que fue compartida en sus redes sociales por los excandidatos presidenciales Franco Parisi y Johannes Kaiser, entre otros.

De acuerdo a lo informado, el origen de la fake news se encontró en una página llamada «Diario Sur Noticias», cuyo titular dice textual: ‘Encerrona en Quilicura abre debate: INDH cuestiona actuar de conductor que atropelló a delincuente’. Pero, en el cuerpo de la noticia no se consigna ninguna declaración del Instituto respecto a este caso en específico.

¿Qué dice la nota del Diario Sur Noticias? Firmada por Rodrigo Flores, la crónica relata los hechos en torno al atropello del asaltante en Quilicura, y recién en su párrafo final señala que «desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos han señalado en situaciones similares que este tipo de casos abre un debate respecto al uso de la fuerza por parte de civiles». 

«Es decir, no hay mención a declaraciones explícitas del INDH que sean recientes o acotadas únicamente a lo ocurrido este sábado», apuntaron desde Fast Check, quienes además consultaron directamente al Instituto por esta supuesta declaración.

Naturalmente, desde la entidad confirmaron que la información es completamente falsa, agregando que «forma parte de un esfuerzo por desprestigiar la labor del INDH». Lee la nota completa de Fast Check AQUÍ.

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

INDH Denies Claims on Driver's Actions in Assault Incident: False News Spread by Kaiser and Parisi

Hace 15 horas
El Ciudadano

INDH a Kaiser: Krassnoff está condenado por delitos atroces “no está preso porque le caiga mal a alguna gente”

Hace 3 meses
El Ciudadano

Lo pagó en 2020: Jeannette Jara compartió comprobante de pago del TAG y llamó a parar con las noticias falsas

Hace 2 meses
El Ciudadano

"Es falso que existan osamentas sin periciar": Servicio Médico Legal vuelve a desmentir a Kaiser y repasa también a Matthei

Hace 3 meses
El Ciudadano

Gobierno de Venezuela denuncia campaña de “fake news” contra Diosdado Cabello y alto mando político

Hace 3 semanas
El Ciudadano

INDH Responds to Kaiser: Krassnoff's Atrocious Crimes Demand Justice, Not Sympathy

Hace 3 meses
El Ciudadano

Atlas Intel: Jara toma ventaja decisiva con 33,2 % y guerra abierta por el segundo lugar entre Kast, Kaiser, Parisi y Matthei

Hace 3 meses
El Ciudadano

Elecciones 2025: Primeros resultados  en el extranjero dan amplia ventaja a Jeannette Jara en diversos países

Hace 3 meses
El Ciudadano

Cuentas trolls de Kast comienzan a difundir noticias falsas sobre fraude electoral

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano