Alex Chaván, el exgeneral que vetó a Paulina de Allende-Salazar, y que ahora es miembro del comando de Max Luksic

Por Cami Fuentes

Durante la activa campaña por redes sociales que ha hecho el candidato a alcalde de Huechuraba, Max Luksic, se han presentado a los miembros que conforman su equipo asesor de materia de seguridad. Entre ellos, aparece Alex Chaván, exgeneral de Carabineros recordado por vetar a la periodista Paulina de Allende-Salazar en un punto de prensa; y Juan Francisco Galli, exsubsecretario del Interior durante el gobierno de Piñera, sancionado por no entregar información requerida durante el contexto de pandemia.

Entre los asesores en materia de seguridad que el mismo candidato presenta en sus redes sociales, se encuentra Alex Chaván, exgeneral de Carabineros, llamado a retiro en 2023. Esto concuerda con su perfil de LinkedIn, donde se presenta como consultor en materia de seguridad pública, inteligencia y crimen organizado.

El excarabinero es recordado tras estar en el foco mediático durante abril del año pasado, luego de vetar a la periodista Paulina de Allende-Salazar en un punto de prensa.

“Si aquí se encuentra la periodista Paulina de Allende-Salazar, que fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como ‘paco’, esa periodista no puede estar acá. No vamos a dar ninguna declaración mientras esa periodista esté”, señaló, adjudicándose el rol de vocero de la institución, el que no le correspondía, y de paso vulnerando el derecho a la información que la ciudadanía posee.

Dicho evento no fue un caso aislado, ya que en el año 2017 también expulsó a Matías Rojas Medina, periodista de El Ciudadano, quien investigaba temas de corrupción al interior de la institución vinculados a Bruno Villalobos, exgeneral director de Carabineros (2015-2018). En ese tiempo Chaván era jefe de Comunicaciones, el que, al darse cuenta de la presencia del periodista en un punto de prensa en la Escuela de Carabineros, decidió expulsarlo.

Por último, otro rostro conocido que aparece como asesor del candidato alcalde corresponde a Juan Francisco Galli, ex subsecretario del Interior durante el gobierno de Piñera. Cabe recordar que él fue sancionado por el Consejo para la Transparencia por no entregar información requerida en el contexto de la pandemia de COVID-19, mientras desempeñaba sus funciones dentro de la cartera ministerial.