Alfredo Ureta, candidato ecologista a concejal por Santiago: “No se debe cambiar la fecha de las elecciones sino nuevamente quedaremos excluidos del sistema”

“Con su voto, yo puedo”. La frase es del candidato a concejal por Santiago Alfredo Ureta, que se despliega en su silla de ruedas por la ciudad. La repite y la explica una y otra vez para pedir el voto como concejal. “Sé por propia experiencia las dificultades que tienen las personas en situación de discapacidad para moverse y conseguir puestos de trabajos digno en una comuna como Santiago y ahora estoy molesto porque quieren cambiar las elecciones y los recursos a muchos ya se nos acabaron”.

¿Por qué eligió competir por un cupo como concejal apoyado por el Partido Ecologista Verde?

“Soy independiente, pero los dirigentes del partido se mostraron abiertos a apoyar el proyecto que les planteé sobre inclusión y por eso acepté su propuesta. Para mí, además, la ecología es importante y transversal: todos nos debemos preocupar por el planeta y la conservación, pero ahora estoy preocupado porque si quieren cambiar las elecciones nuevamente los que tenemos menos recursos nos quedaremos fuera”.

¿Uno de sus lemas de campaña es que Santiago se convierta en una comuna inclusiva? *

“Yo postulo por Santiago porque es la comuna más importante de la capital. Y si se hacen políticas sociales y de ayuda a la inclusión de personas en situación de discapacidad, van a imitarlo otras comunas porque es un referente comunal. Yo sueño con Santiago como una comuna inclusiva y un referente para todo el país en inclusión; una comuna donde todos tengamos espacio más allá de que algunas iniciativas no se puedan realizar por falta de recursos. Pero con voluntad y empatía, todo se puede”.

En ese sentido, ¿Cuáles son las propuestas que va a impulsar como concejal?

“Me gustaría que los servicios que tiene la municipalidad también se puedan ofrecer en lenguaje de señas. Por ejemplo, que haya médicos a domicilio o alumnos en práctica, como kinesiólogo, fonoaudiólogo, y que todo funcionario público y municipal, sean capacitados en lenguaje de señas y que estén preparados para ayudar mejor a las personas en situación de discapacidad. También considero necesario implementar un sistema de atención domiciliaria médica y terapéutica, para las personas en situación de discapacidad o en su defecto, un mecanismo de móviles para el traslado de dichos pacientes a los centros de atención. De ese modo, no perderían esas personas la continuidad de sus tratamientos; y que exista una ordenanza municipal que sancione, drástica y efectivamente, toda acción de vulneración, violencia o menoscabo, hacia una persona en situación de discapacidad en la vía pública u oficina municipal. Esto es extensivo hacia los adultos mayores”.

¿Cómo evalúa la gestión del alcalde Felipe Alessandri en esa materia?

“Conozco poco al alcalde, pero tengo una experiencia personal con él. El año pasado se me incendió mi cafetería y le pedí un puesto para vender panes de pascua y no tuvo ningún problema, y me hizo publicidad. Desde entonces, sé que él sí tiene interés por el tema de la inclusión, porque además se ha interesado en que hagamos charlas sobre inclusión que no se han materializado por el tema de la pandemia. El alcalde está inquieto y dispuesto a escuchar. Y si no sale electo él, me va a escuchar el alcalde que sea porque la inclusión no tiene color político”.