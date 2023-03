Alicia Lira, Presidenta de la AFEP a 50 años del golpe de Estado y 32 años del Informe Rettig: «en nuestro país existe una sola memoria y una sola verdad»

Este sábado, a través de un comunicado público leído en la sede de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP Chile), la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales denunció que «a 32 años de la entrega del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, un balance necesario nos permite afirmar que solo hemos alcanzado cuotas restringidas de verdad y escasos niveles de justicia«. «La impunidad ha estado presente a lo largo de estos más de 30 años del Informe y 50 años del golpe civil-militar«, manifestaron.

Junto con lo anterior, añadieron que «todavía existen causas sin resolver en los tribunales, no sabemos el destino de los detenidos desaparecidos y muchos criminales caminan por las calles con total impunidad«.

Además, las organizaciones firmantes, entre las que se encuentra la AFEP Chile, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Red de Sitios de Memoria, señalaron que «en muchas causas se han aplicado condenas vergonzosas basadas en la media prescripción«, lo que catalogaron de «impunidad encubierta» porque «permite a criminales de lesa humanidad cumplir en libertad penas por los graves crímenes ejecutados como expresión del terrorismo de Estado» que ejecutaron militares y sectores políticos cómplices con la dictadura.

Asimismo, acusaron que estos civiles «ocupan todos los espacios económicos, políticos e institucionales, son los dueños de las isapres, de las afp, de los recursos naturales, de la tierra, de las finanzas, y de los medios de comunicación» y que son estos mismos los que se oponen a los cambios profundos «que el pueblo se propuso con el término de la dictadura y que renacieron con el levantamiento social de octubre del año 2019«, adicionaron.

Una sola memoria y una sola verdad

Alicia Lira, Presidenta de la AFEP Chile, refiriéndose a lo expresado en febrero en un medio nacional por la Ministra de Cultura, Julieta Brodsky, en torno a que en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado «no hay una sola verdad«, la histórica dirigenta de derechos humanos expresó catogóricamente que «en nuestro país existe una sola memoria y una sola verdad, la verdad de lo que pasó en este país que se sigue investigando sobre el terrorismo de Estado, pero no sabemos la verdad sobre los detenidos desaparecidos y los ejecutados sin entrega de cuerpo que aún no están«, expresó.

Reabrir Comisiones, cerrar Punta Peuco y destitución del Director de Carabineros

Junto con el balance, las agrupaciones demandaron «reabrir la Comisión de los informes de Verdad y Reconciliación, y la Comisión de Prisión Política y Tortura«, «el cierre de Punta Peuco«, emplazando al presidente Boric «para que los criminales de lesa humanidad cumplan sus condenas en cárceles comunes«, y exigieron la «destitución del General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco«.

