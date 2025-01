«Yo no les cuento mentiras»: José Maza desmiente la «alineación de planetas» como puro humo

La anunciada «alineación de planetas» prevista para el 21 de enero ha sido desmentida categóricamente por el astrónomo chileno José Maza Sancho, quien calificó el fenómeno como “a lo menos, una tremenda exageración”. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el destacado científico aclaró que no se trata de una alineación real, sino de una disposición de planetas en un arco de aproximadamente 180 grados en el cielo.

¿Qué pasará realmente el 21 de enero?

Maza explicó que de los seis planetas mencionados —Marte, Júpiter, Venus, Saturno, Urano y Neptuno—, solo cuatro serán visibles a simple vista, mientras que Urano y Neptuno necesitarán equipos especializados para ser observados. Además, señaló que los planetas estarán distribuidos a lo largo del día y no en una alineación estricta. Por ejemplo, “Venus es visible al atardecer, mientras que Júpiter es más notorio en la medianoche debido a su brillo”.

El astrónomo fue enfático en advertir: “Así que no se hagan grandes ilusiones con esta cosa, si quieren entretenerse mirando planetas háganlo, pero el 21 de enero va a ser un día cualquiera”.

Las palabras de José Maza sobre la «alineación»

Con el refractor Hayde de fondo, en el Observatorio Astronómico Nacional, Maza también apuntó contra la desinformación que rodea estos eventos, criticando la tendencia a magnificar fenómenos astronómicos en la ciencia popular. “Yo no les cuento mentiras y no trato de venderles cosas que ni yo me las creyera, así que no compren”, afirmó.

Mira el video de José Maza donde desmiente la supuesta alineación planetaria este 21 de enero:

La importancia de la precisión en la divulgación astronómica

Aunque el fenómeno puede resultar interesante para los aficionados a la astronomía, Maza subrayó que se trata de una simple disposición de los planetas en el cielo y no de un evento extraordinario. Este tipo de aclaraciones, según el científico, son fundamentales para que el público pueda distinguir entre divulgación rigurosa y exageraciones que desvirtúan la ciencia.