Allanan casa de Florcita Alarcón en medio de una investigación por violación

Este lunes 25 de enero, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana (Brisexme) y la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron hasta la casa del diputado Florcita Alarcón, tras ser acusado por una expareja de abuso sexual y violación, además de la divulgación de fotografías íntimas a través de WhatsApp.

Se trata de una orden de entrada y registro al inmueble ubicado en la comuna de Lo Barnechea, en el marco de la investigación a cargo de la fiscalía Regional Metropolitana Oriente, recoge La Tercera.

Durante el procedimiento, Alarcón aseguró que colaborará de forma voluntaria en la indagatoria, en una conversación con el matinal «Contigo en la mañana» de CHV.

“Se van a llevar mi teléfono, mi computador, pero todavía no hemos recibido la carpeta sobre lo que se me acusa”, agregó el legislador.

“Tengo la confianza de que voy a salir libre de esto, porque todo lo que conversamos (él y su expareja) está grabado en un WhatsApp. Esa es mi confianza y ahí se va a saber todo”, se defendió.

Foto: web/referencial.

“Se me acusa de violación, que mientras ella dormía yo hacía tal. Bueno, hay que darse cuenta de que todos los sábados nos reuníamos. Llegaba ella tipo 18.00 horas. ¿Y qué haces tú con la polola cuando no la has visto una semana? Por supuesto que tener sexo, es lo lógico”, relató el diputado.

“Y después, tipo 19:30, ella tomaba como siete pastillas, aspiraba una marihuana medicinal y dormía. Yo me quedaba en el computador un rato, pero tengo 75 años, no se me para a cada rato», aseguró Alarcón.

Por otra parte, el diputado aclaró que no podrá votar en las próximas sesiones de la Cámara Baja, porque los funcionarios de la PDI se llevaron los equipos que le entregó el Congreso para tales efectos.

La Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados resolvió sancionar a Alarcón por la difusión de imágenes íntimas de su expareja en su estado de WhatsApp.

Para la sesión de este miércoles 27 de enero se fijará el castigo específico para Alarcón, aseguró el presidente de esa instancia, Bernardo Berger.

Fuentes: El Desconcierto/El Mostrador.