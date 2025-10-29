Alto Hospicio pone sus fichas en Gutiérrez y Ramírez: La dupla que impulsará las propuestas de Jeannette Jara

En Alto Hospicio ya se empieza a escuchar con fuerza un sentimiento compartido: Hugo Gutiérrez y Matías Ramírez son los candidatos favoritos para representar a la comuna en el Congreso. No solo porque llevan años defendiendo causas ciudadanas, sino porque están plenamente comprometidos con las grandes propuestas de Jeannette Jara, que hoy entusiasman a los hogares hospicianos.

Aquí nadie olvida que la vida es cara, que las pensiones son bajas y que el acceso a vivienda digna no siempre ha sido justo. Por eso las iniciativas que respaldan estos candidatos conectan tan bien con las familias de la comuna:

-Ingreso Vital de 750 mil pesos, para que el trabajo alcance y no haya que sobrevivir a punta de deudas.

-Defensa de la PGU, que Jeannette Jara logró como ministra y que mejoró las pensiones de miles de adultos mayores.

-Hipotecazo: Políticas de vivienda realistas para Alto Hospicio, una necesidad urgente en una comuna que sigue creciendo y empujando por sus derechos.

Hugo Gutiérrez se ha convertido en el gran defensor de estas medidas en la región, con la convicción de que “el norte también merece justicia social y desarrollo digno”. Cuando habla, lo hace desde el territorio y con el respaldo de su historia.

Un iquiqueño con el corazón puesto en el norte grande

Hugo Gutiérrez nació en Iquique y su trayectoria habla por él: ha defendido a pescadores artesanales, sindicatos, organizaciones comunitarias y causas de derechos humanos que marcaron nuestra historia.

No es alguien que aparezca solo en campaña; es un defensor del norte que ha estado allí cuando las cosas se ponen difíciles.

Matías Ramírez, su compañero de lista, también hizo camino desde abajo: concejal, consejero regional y siempre del lado de la gente que lucha por vivir mejor.

El apoyo a Jara: un proyecto que se cuida desde Tarapacá

Los vecinos lo tienen claro: si Jeannette Jara impulsa cambios profundos desde La Moneda, Gutiérrez y Ramírez serán quienes los protejan en el Congreso. Por eso cada vez que se conversa sobre pensiones, vivienda o ingresos dignos, el comentario se repite en ferias y pasajes: “Para que Jeannette lo logre en Chile, necesitamos que Hugo lo cuide desde el Senado.”

La campaña aún está arrancando, aunque las señales ya se sienten: Gutiérrez trae una historia de lucha por Tarapacá, Ramírez conoce la realidad social en terreno, y Jara lidera un proyecto que entusiasma a los hogares de esfuerzo.

En Alto Hospicio el mensaje es directo: quienes cuidan tus derechos también merecen tu voto. Si la comuna decide fortalecer esta alianza, podría encontrarse con algo que por años pareció reservado para otros: tener representantes que hablen, legislen y defiendan pensando en Alto Hospicio primero.

El Ciudadano