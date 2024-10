Amiga date cuenta: Cathy Barriga abre página contenido erótico pese a estar con arresto domiciliario por corrupción

La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, anunció el pasado domingo su llegada a la plataforma de contenido erótico Onfayer, en medio del arresto domiciliario total que cumple en el marco de la investigación por eventuales delitos de corrupción durante su gestión en el municipio.

Así lo comunicó a través de sus redes sociales y fue confirmado por la plataforma Onfayer, la cual cobra una suscripción de 25 dólares mensuales para acceder al contenido de la exautoridad comunal.

En la cuenta de Onfayer, anunciaron la integración de Cathy Barriga a su plataforma, mencionando su trayectoria como ex chica Mekano, ex chica reality y como exalcaldesa, razón por la cual se encuentra cumpliendo prisión preventiva.

En su cuenta personal, Barriga también compartió una reflexión sobre la situación judicial: “Lo adverso me ha fortalecido. Siempre he transformado la energía en mi vida. Soy resiliente. La fortaleza está en uno mismo, en levantarse cada día. Ya he pasado por el proceso de cuestionar la injusticia que estoy viviendo, pero la verdad es que la vida continúa”.

Este anuncio recuerda el caso de Camila Polizzi, quien es el pasado verano se unió a Arsmate, una platafrome chileno que cobra 24 dólares mensuales por su contenido exclusivo. Polizzi también está bajo arresto domiciliario total debido a la investigación por la Fundación En Ti, vinculada al caso Convenios en la región del Biobío.

Por su parte, Barriga fue reformalizada a mediados de septiembre, cuando la Fiscalía Oriente presente en la cuando la Fiscalía Oriente presentó nuevos antecedentes en su contra. La exalcaldesa de Chile Vamos está siendo investigada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, entre otros cargos. Entre las acusaciones se incluye la posible falsificación de los estados financieros presentados a la Contraloría, lo que habría incrementado el déficit de 32 mil millones de pesos que dejó su administración.

Cabe recordar que el próximo 29 de octubre se discutirá nuevamente sobre sus medidas cautelares, cuando el abogado de la comuna de Maipú, José Pedro Silva, buscará insistir en la prisión preventiva para la exalcaldesa.