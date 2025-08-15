Ana Llao, Consejera Nacional Mapuche ante Conadi: «No aceptaremos reformas que desmantelen la Ley Indígena»

Dirigenta rechazó de forma categórica las modificaciones que pretende realizar el Gobierno a la Ley Indígena N°19.253 y a su Fondo de Tierras y Aguas, las cuales -aseguró- atentan “contra el espíritu central de la norma y vulneran los derechos territoriales de los pueblos originarios”.

Ana Llao, Consejera Nacional Mapuche ante Conadi: «No aceptaremos reformas que desmantelen la Ley Indígena»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La Consejera Nacional Mapuche ante Conadi, Ana Llao, rechazó de manera categórica las modificaciones que el Gobierno pretende realizar a la Ley Indígena N°19.253 y a su Fondo de Tierras y Aguas, advirtiendo que “atentan contra el espíritu central de la norma y vulneran los derechos territoriales de los pueblos originarios”.

Llao cuestionó que las propuestas en materia de tierras emanadas de la Comisión por la Paz y Entendimiento “carecen de validez territorial previa a la consulta”.

“Lo mínimo es que nuestro pueblo sepa con claridad qué se está consultando, y eso hoy no está ocurriendo. No se puede cumplir con un trámite formal mientras se desconoce el consentimiento real de las comunidades”, puntualizó la dirigenta mapuche.

En esa línea, enfatizó que en este proceso “está en juego nuestra existencia como pueblo para las próximas generaciones, ya que se pretende cerrar el proceso reivindicatorio territorial”, lo que -aseguró- constituye un retroceso inaceptable.

Ana Llao también recalcó que cualquier reforma debe respetar el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, garantizando un consentimiento libre, previo e informado.

“Defenderemos la Ley Indígena porque es la principal herramienta para la restitución y protección de nuestras tierras ancestrales. El Estado no puede imponer modelos que no nacen de nuestras comunidades”, concluyó la representante mapuche ante la Conadi.

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

A 200 años del Tratado de Tapihue, Boric lanza plan para saldar deuda histórica con el pueblo mapuche

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Todo se decidió a espaldas del territorio”: Junta de Caciques williche rechaza consulta y comisión por tierras de Boric

Hace 2 semanas
El Ciudadano

La 'Comisión de Paz y Entendimiento' es una farsa (I)

Hace 3 meses
El Ciudadano

Las principales medidas presentadas por el presidente Boric y la Comisión de Paz para resolver el conflicto chileno mapuche

Hace 3 meses
El Ciudadano

El Mercurio miente (otra vez)

Hace 3 meses
El Ciudadano

Informe con tierra prometida, pero sin Wallmapu: Comisión de Paz entrega propuestas sin presencia de autoridades ancestrales mapuche

Hace 3 meses
El Ciudadano

Elberg, Hermosilla y la madera de Trafun : juicio enfrenta a comunidades mapuche y empresarios millonarios

Hace 2 semanas
El Ciudadano

INDH valora propuesta de Comisión para la Paz sobre el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche

Hace 3 meses
El Ciudadano

Familias mapuche de Penco obligan a frenar avance minero de Aclara: amplían consulta indígena por impacto en sus territorios

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano