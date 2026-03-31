“Racista y discriminador”: Ana Llao arremete contra dichos del Presidente sobre el pueblo mapuche

Ana Llao, Consejera Nacional de CONADI, cuestionó duramente las declaraciones del Presidente sobre comunidades y advirtió un retroceso en la relación entre el Estado y el pueblo mapuche.

“Racista y discriminador”: Ana Llao arremete contra dichos del Presidente sobre el pueblo mapuche
Camila Silva Cortés

La Consejera Nacional de CONADI, Ana Llao, expresó su profunda preocupación y rechazo ante las recientes declaraciones del Presidente José Antonio Kast —emitidas en entrevista con ARCHI— respecto a las comunidades mapuche y sus dirigencias en La Araucanía. La consejera calificó los dichos como “graves, innecesarios y perjudiciales para la convivencia democrática”.

En ese contexto, Llao cuestionó el tono utilizado por la autoridad: “Creemos que estamos en democracia, y en una democracia no se amenaza a las comunidades ni se deslegitima a sus representantes tratándolos de ‘seudodirigentes mapuche’”, afirmó. 

En ese sentido, Llao señaló que se está generando “miedo”, lo que, a su juicio, constituye una señal peligrosa que profundiza la distancia entre el Estado y el pueblo mapuche y evidencia un retroceso en una relación que ya es compleja.

Además, la Consejera Mapuche también criticó la idea planteada por el Ejecutivo respecto a revisar quién ingresa o permanece en los territorios: “Es extremadamente grave que se pretenda determinar quién entra y quién sale de nuestros territorios. Eso no solo vulnera principios democráticos, sino que desconoce nuestras formas de organización y autonomía”, indicó.

Asimismo, Llao fue enfática en defender la legitimidad de las dirigencias mapuche: “Aquí no hay seudoliderazgos, nuestras autoridades ancestrales y elegidas están validadas por sus comunidades y territorios. No aceptamos descalificaciones desde el poder central”, subrayó.

Finalmente, hizo un llamado directo al Presidente a cambiar el tono y abrir espacios de diálogo:

“El Presidente debe irse con más calma, su vocabulario refleja ansiedad y, lamentablemente, rasgos de discriminación. Chile necesita diálogo, escucha activa y respeto, no imposiciones ni estigmatización”. La Consejera reiteró que el país no puede seguir administrando su relación con el pueblo mapuche bajo un modelo “racista y discriminador”, insistiendo en la urgencia de avanzar hacia un trato basado en el respeto mutuo y la participación efectiva de las comunidades.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Artículos Relacionados

Camila Silva Cortés

“Grave e irresponsable”: cuestionan a Gloria Naveillán por presidir comisión de DD.HH. y apuntar contra la Ley Indígena

Hace 1 semana
Camila Silva Cortés

"Grave and Irresponsible": Concerns Raised About Gloria Naveillán Leading Human Rights Commission and Criticizing Indigenous Law

Hace 1 semana
Camila Silva Cortés

Con Kast en La Moneda, Plataforma Política Mapuche llama a defender la Ley Indígena, la Ley Lafkenche y el Convenio 169

Hace 4 meses
Camila Silva Cortés

Danko Mariman: “Hay dirigentes que denominan este fenómeno como una Segunda Pacificación de la Araucanía”

Hace 3 meses
Camila Silva Cortés

Werken de la Comunidad Domingo Ñancucheo y Domingo Melin en Boroa denuncia que CONADI tiene paralizada injustificadamente la compraventa

Hace 1 mes
Camila Silva Cortés

Mapuche Political Platform Calls for Defense of Indigenous Law, Lafkenche Law, and ILO Convention 169 Following José Kast's Victory

Hace 4 meses
Camila Silva Cortés

La motosierra llega al trabajo: Cámara de Diputados aprueba la reforma laboral de Milei con apoyo de sectores del peronismo

Hace 1 mes
Camila Silva Cortés

Querellantes de "Operación Huracán" piden a Kast y la derecha que dejen de criminalizar a Temucuicui: "Carabineros realizó un montaje"

Hace 3 meses
Camila Silva Cortés

Artículo sobre Caso Julia Chuñil: “No podemos acreditar la tesis investigativa del Ministerio Público”

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano