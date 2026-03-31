“Racista y discriminador”: Ana Llao arremete contra dichos del Presidente sobre el pueblo mapuche

La Consejera Nacional de CONADI, Ana Llao, expresó su profunda preocupación y rechazo ante las recientes declaraciones del Presidente José Antonio Kast —emitidas en entrevista con ARCHI— respecto a las comunidades mapuche y sus dirigencias en La Araucanía. La consejera calificó los dichos como “graves, innecesarios y perjudiciales para la convivencia democrática”.

En ese contexto, Llao cuestionó el tono utilizado por la autoridad: “Creemos que estamos en democracia, y en una democracia no se amenaza a las comunidades ni se deslegitima a sus representantes tratándolos de ‘seudodirigentes mapuche’”, afirmó.

En ese sentido, Llao señaló que se está generando “miedo”, lo que, a su juicio, constituye una señal peligrosa que profundiza la distancia entre el Estado y el pueblo mapuche y evidencia un retroceso en una relación que ya es compleja.

Además, la Consejera Mapuche también criticó la idea planteada por el Ejecutivo respecto a revisar quién ingresa o permanece en los territorios: “Es extremadamente grave que se pretenda determinar quién entra y quién sale de nuestros territorios. Eso no solo vulnera principios democráticos, sino que desconoce nuestras formas de organización y autonomía”, indicó.

Asimismo, Llao fue enfática en defender la legitimidad de las dirigencias mapuche: “Aquí no hay seudoliderazgos, nuestras autoridades ancestrales y elegidas están validadas por sus comunidades y territorios. No aceptamos descalificaciones desde el poder central”, subrayó.

Finalmente, hizo un llamado directo al Presidente a cambiar el tono y abrir espacios de diálogo:

“El Presidente debe irse con más calma, su vocabulario refleja ansiedad y, lamentablemente, rasgos de discriminación. Chile necesita diálogo, escucha activa y respeto, no imposiciones ni estigmatización”. La Consejera reiteró que el país no puede seguir administrando su relación con el pueblo mapuche bajo un modelo “racista y discriminador”, insistiendo en la urgencia de avanzar hacia un trato basado en el respeto mutuo y la participación efectiva de las comunidades.