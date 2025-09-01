Andrea Abarca Charpentier asume presidencia de la Feusach y llama a defender la universidad estatal

La militante del Frente Amplio, Andrea Abarca Charpentier, asumió este martes la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), sucediendo a Camila Bergaglio Miranda. La ceremonia de cambio de mando contó con la presencia del rector de la Usach, Rodrigo Vidal Rojas, autoridades universitarias y representantes estudiantiles.

Abarca, estudiante de Medicina y líder de la lista Nuevos Horizontes, expresó su satisfacción por encabezar la organización estudiantil y subrayó los desafíos que se avecinan en el actual escenario político y social. “Debemos aunar esfuerzos en la defensa y expansión de esta universidad del Estado frente a los tiempos convulsos que nos toca vivir”, afirmó.

La nueva presidenta de la Feusach también hizo referencia al contexto electoral nacional, advirtiendo sobre el avance de ideologías ultraderechistas. “Discursos que niegan la violencia estructural, ridiculizan al feminismo, defienden la desigualdad y relativizan la democracia nos demuestran que incluso hoy ningún derecho está garantizado”, declaró.

En su discurso, Abarca destacó que el rol de las juventudes es clave frente a tendencias que, según ella, buscan limitar el pensamiento crítico y la libre circulación de ideas. “Hoy decimos fuerte y claro desde la Usach que sus ideas y discursos políticos no pasarán”, sentenció.

Rector Vidal: “La juventud debe ser protagonista”

Durante la ceremonia, el rector Rodrigo Vidal valoró el trabajo de la directiva saliente y felicitó a la nueva mesa que liderará la Feusach. “Esta ceremonia no se trata solo de un traspaso de cargos, sino de la renovación del compromiso político y democrático de nuestra casa de estudios”, señaló.

El rector destacó además el liderazgo femenino en la federación, subrayando que tanto Camila Bergaglio como Andrea Abarca han abierto camino a nuevas generaciones. “Eso de por sí ya es motivo de orgullo para nuestra universidad”, expresó.

En su intervención, Vidal también llamó a los estudiantes a asumir un rol activo en el proceso electoral que se aproxima. “Se aproxima un momento decisivo para Chile: las elecciones que definirán quién conducirá el país por los próximos años. En esta decisión, la juventud no puede ser espectadora; debe ser protagonista”, sostuvo.

Finalmente, el rector enfatizó la importancia de la unidad de la comunidad universitaria frente a los desafíos del país. “Sigamos construyendo una Universidad comprometida con la sociedad, abierta al futuro y fiel a su historia”, concluyó.