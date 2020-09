ANEF y Aprojunji reiteraron su oposición a la apertura de jardines infantiles en La Araucanía, Los Ríos y Aysén

Este lunes, representantes de la ANEF y la Aprojunji, reiteraron su desacuerdo con el anuncio del gobierno de reabrir los jardines infantiles en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Aysén, a pesar de los alarmantes índices de aumento del Covid-19 en esas zonas del país.

“Como ANEF Aysén y Mesa del Sector Público rechazamos la reapertura de abrir jardines infantiles en la Región, porque no están dadas las condiciones en el territorio para que retornen las clases presenciales de los niños y niñas. Rechazamos todas las medidas del gobierno porque consideramos que han sido irresponsables, inconsultas, y que no resguardan la salud y la vida de los habitantes de nuestro territorio”, afirmó este lunes Yéssica Almonacid, presidenta de la ANEF en Aysén y vocera de la MSP.

En la misma línea, la presidenta nacional de la Aprojunji, Susana Cristi, señaló que el gobierno ha sido inconsciente y que no ha querido escuchar a los trabajadores. Además, indicó que no están garantizadas las condiciones sanitarias para una apertura de los jardines infantiles.

“Llevamos varios meses realizando gestiones y ahora en agosto se pensó abrir los primeros jardines, en Los Navegantes y Puerto Gala. Nos hemos opuesto categóricamente a esta apertura, porque no están las condiciones sanitarias. No hay protocolo elaborado con el personal de los jardines infantiles, no hay miradas multisectoriales de la región”, señaló Cristi.

“Es un mandato completamente dictatorial del presidente Piñera que recae en el Ministro de Educación y Subsecretaria de la Cartera y también de Adriana Gaete, vicepresidenta de Junji. No se ha escuchado a los gremios. No hemos participado en los protocolos. Todo esto nos parece grave”, añadió la dirigenta.

En tanto, la presidenta de la Aprojunji en Aysén, Sandra Muñoz, fue clara en precisar que la situación es delicada en la zona, ya que se estarían vulnerando, a su juicio “los derechos de los niños ya que las funcionarias deben cambiarse de ropa en la bodega de una cocina. Es una vergüenza que nos digan que el protocolo ha sido socializado con las asociaciones gremiales. Están viviendo una tensión y un desgaste gratuito por la obsesión del Ministro de Educación y Subsecretaria de Educación Parvularia de abrir salas cunas”.