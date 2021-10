Aniversario del 18-O: Llueven críticas al «peor gobierno en democracia» por culpar a Provoste y Boric de episodios de violencia

Lluvia de críticas han surgido en contra de los cuestionamientos hechos por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien responsabilizó a los candidatos presidenciales, Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) por los episodios de violencia registrados en la jornada de anoche por la conmemoración del segundo aniversario del estallido social del 18 de Octubre de 2019.

«Más allá de los autores materiales de los delitos ¿Quiénes son los responsables finales de esta violencia? Yo creo, que los responsables finales son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que cometer delitos violentos no era condenable en Chile», comenzó señalando Galli.

En esta línea, detalló que se refiere a «los que hicieron un llamado a quemarlo todo, como la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez; quienes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Yasna Provoste».

«Quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzar bombas molotov, como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio, Gabriel Boric; o como Fernando Atria, que le atribuye la maternidad de la Constituyente a la violencia», agregó el subsecretario.

Los dichos de Galli crearon controversia y fueron rechazados por actores políticos de la oposición.

El senador, Alejandro Guillier, quien es el coordinador de los consejos ciudadanos de la campaña de Yasna Provoste, dijo que “con bombos y platillos el Gobierno anunció que tenía un vasto plan para contener cualquier protesta, desorden social, durante el 18 de octubre; el plan –obviamente- fracasó y ahora qué hace el Gobierno, lo que hace siempre, culpa a los demás. Responsabiliza a los candidatos de la oposición, como si ellos gobernaran Chile”.

“Esto es consecuencia de una política de corrupción de este gobierno, de mentiras de este Gobierno y de incompetencia de este Gobierno”, señaló.

El senador cargó contra Galli a quien llamó a “que asuma que es el subsecretario del peor Gobierno de la historia de Chile y no culpe a los demás por lo que él es incapaz de hacer. Él es el responsable, porque a él le corresponde, como subsecretario de interior, que sea más consistente este gobierno en alguna cosa, porque esto es un desastre”.

Por su parte, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, respondió al emplazamiento realizado por el subsecretario y planteó “Una vez más el gobierno busca tratar de sacar provecho político de hechos de violencia, en vez de cumplir su rol, que es garantizar el orden público”.

“Dejen de utilizar al gobierno para hacer campaña electoral por sus dos candidatos. Dejen de utilizar al gobierno, como lo ha hecho la ministra Rubilar, para tratar de favorecer sus propios intereses. Nosotros vamos a seguir sumando para transformar Chile en paz y con convicción de que solamente la igualdad y el avance hacia las transformaciones nos permitirá tener un país más justo para todos y todas”, agregó Gabriel Boric en su respuesta.

El abanderado del FA y el PC ofreció su respaldo a las manifestaciones pacíficas, pero condenó los actos de violencia y desmanes registrados ayer.

“Quiero ser muy claro: a todos quienes se manifestaron ayer pacíficamente, todo nuestro apoyo, estamos con ustedes. A todos quienes quieren luchar por transformar las desigualdades y las injusticias en Chile, vamos a estar en ese camino, y ese camino es de unidad, ese camino es de paz”, enfatizó.

La derecha está acostumbrada a responsabilizar a otros por su mala gestión. Hoy, en su campaña del terror para beneficiar su continuidad, [email protected] seríamos culpables de la incapacidad del Pdte para resguardar el orden público. Sr. Piñera, hágase cargo de sus responsabilidades. pic.twitter.com/DxeOXwzRAX October 19, 2021

“A quienes creen que, en cambio, saqueando o destruyendo se puede conseguir algo, les decimos que no, no solamente nuestro rechazo, sino todo el rigor de la ley, tanto para ellos como para quienes delinquen con cuello y corbata, como el Presidente de la República”, cerró.

Otro de los aludidos, Fernando Atria, también salió a fustigar los dichos de Galli y señaló que «la verdad es que es bien increíble, este gobierno pasó de culpar al gobierno anterior a culpar al gobierno que viene, siempre este gobierno es irresponsable”, aseguró.

En la misma línea planteó que “parte del problema que tenemos como país es que tenemos un gobierno que no ha dado en ningún momento, no ha acertado nunca acerca de cómo responder a una crisis grave, partió declarando que estábamos en guerra y termina, el responsable del orden público, haciendo responsable a cualquiera menos a él”.

«Gobierno no tiene autoridad moral para hablar de violencia»

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) indicó que el hecho de que La Moneda responsabilice a Boric y a Provoste por actos de violencia, es grave y tiene una clara intervención política.

Afirmó que el Gobierno «no tiene autoridad moral para hablar de violencia cuando ellos permitieron las peores atrocidades a partir del 18/10″.

Que La Moneda responsabilice a @gabrielboric y @ProvosteYasna por actos de violencia, es grave y una clara intervención política. Gob no tiene autoridad moral para hablar de violencia cuando ellos permitieron las peores atrocidades a partir del 18/10. https://t.co/SkX4kQUOQF — Daniel Jadue (@danieljadue) October 19, 2021

Desde el PC, la diputada Karol Cariola,, aseguró que “lo que hace el subsecretario Galli bordea la indecencia. Se desentiende de su responsabilidad como autoridad frente al orden público y desentiende al gobierno de su responsabilidad frente a la crisis política, culpando en su lugar a quienes no son gobierno ni ostentan su autoridad”

El senador del PS, Alfonso de Urresti planteó que “las opiniones del subsecretario Galli son realmente inadmisibles. Él es el que está encargado del orden público, él es el que está encargado precisamente de velar por el uso de las fuerzas de Carabineros y no puede desatenderse de esta situación y simplemente endosar responsabilidades a distintos candidatos presidenciales”.

“Esto no es gobernar, esto es eludir la responsabilidad de quienes están al mano del gobierno, el señor Piñera y el subsecretario Galli”, dijo el senador socialista.

Su compañero de bancada en la Cámara Alta, Rabindranath Quinteros, también señaló que el Gobierno culpa a otros y elude sus responsabilidades.

«Las autoridades del Ministerio del Interior deben cumplir sus funciones y dejar de hacer declaraciones que no conducen a nada. La ciudadanía rechaza estas cortinas de humo”, sentenció.

Incluso en las filas del oficialismo hubo críticas, de hecho el senador RN, Manuel José Ossandón manifestó que «echarle la culpa a Boric o a Yasna Provoste no tiene ninguna lógica».

«Somos todos culpables. El mundo político, empresarial, social, que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para reformar y darle legitimidad a Carabineros. O nos ponemos de acuerdo y buscamos solución al problema, o nos transformamos en solo comentaristas de la violencia. Hay que condenarla, pero también darle soluciones. Y para eso necesitamos un gran acuerdo”, afirmó, citado por La Tercera.

El Gobierno no puede controlar una crisis

Varios analistas también condenaron las declaraciones emitidas por el subsecretario Galli. La politóloga feminista Javiera Arce, condenó que desde La Moneda se trate de culpar a Provoste y Boric por los hechos registrados.

«Ha sido el peor gobierno en democracia. No pueden controlar una crisis, todo lo han hecho mal, junto a Carabineros, institución que ha hecho un pésimo rol en el control de orden público y ahora la culpa es de Provoste y Boric. Hay que ser muy descarados», indicó la licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales, por la Universidad de Chile. Magister en Ciencia Política, mención instituciones y procesos políticos, por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

Ha sido el peor gobierno en democracia. No pueden controlar una crisis, todo lo han hecho mal, junto a Carabineros, institución que ha hecho un pésimo rol en el control de orden público y ahora la culpa es de Provoste y Boric. Hay que ser muy descarados. https://t.co/FkFWssfUHj — Javi Arce (@javiarce) October 19, 2021

En la misma línea la politóloga y magíster en Sociología, Pamela Poo afirmó: «Claro, la candidata Provoste y el candidato Boric hicieron este llamado, les faltó decir que se encapucharon también, realmente este gobierno es el peor de la historia democrática, son una vergüenza, los 4 años más largos de nuestra vida».

Claro, la candidata Provoste y el candidato Boric hicieron este llamado, les faltó decir que se encapucharon también, realmente este gobierno es el peor de la historia democrática, son una vergüenza, los 4 años más largos de nuestra vida. https://t.co/tGF947wc3x — Pamela Poo (@pamela_poo) October 19, 2021

La fundadora de Latinobarómetro, Marta Lagos, planteó que «es notable que un gobierno que está a cargo del orden público le eche la culpa de los desmanes a dos candidatos presidenciales, que son precisamente los candidatos de izquierda que están mejor posicionados».

«¿Quién abdica de lo que tiene que hacer? El Gobierno, el Estado, y eso disminuye la confianza. Me parece que los actores políticos y sociales tienen que hacerse cargo de la manera como están contribuyendo a profundizar la crisis política», criticó Lagos en declaraciones ofrecidas a El Mostrador.

También expresó sus críticas a la labor de Carabineros durante la jornada de ayer, y los señaló por no ser capaces de evitar los hechos de violencia ocurridos en varios puntos de la Región Metropolitana, como el centro de Santiago y Puente Alto: «El Estado ha dejado de existir, ayer abdicó. ¿Tú me vas a decir que el Gobierno no ha aprendido nada? A mí me cuesta creer que no tenemos Carabineros, no tenemos autoridad».

«Ayer vimos una cámara de Carabineros que filmaba como tres personas, no habiendo nadie alrededor, intentaban botar un semáforo. Se le acercaba un cuarto y efectivamente botaban el semáforo. ¿Dónde estaba Carabineros? ¿Por qué las pueden filmar y no las pueden detener?», agregó.

A juicio de la también fundadora de Mori Chile, «aquí hay grupos organizados que tienen planificado hacer lo que hicieron y que el Gobierno hace como si no supiera nada. No tienen inteligencia en el Palacio de la Moneda. Me cuesta creer que un gobierno no tiene información, no sabe dónde ir a buscar a los delincuentes, no sabe dónde están los grupos organizados de crimen. Por una parte está ese desbalance, y por otra parte está el hecho de que los movimientos sociales y dirigentes de los partidos lo que hacen es hablar de otras cosas».