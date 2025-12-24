Año Nuevo en Valparaíso: 9 puntos de lanzamiento de fuegos artificiales y fiestas populares en plaza Sotomayor y Echaurren

Quedan pocos días para fin de año y Valparaíso se alista para ofrecer una de los espectáculos más esperados por la comunidad: el Año Nuevo en al Mar, que este año está a cargo de la empresa El Vaquero y será transmitido por Chilevisión, desde las 22:00 horas.

Desde el municipio porteño informaron que el show contará con 9 puntos de lanzamientos, 7 en el mar y 2 en tierra: Espigón, Coco Loco, Estación Francia, Muelle Barón, Placeres, Santa María y Portales. En tierra estarán dispuestos a la altura del Molo de Abrigo y la Piedra Feliz.

«Se trata de un show piromusical que tendrá una duración de 18 minutos y se apegará a los estándares internacionales en materia del ruido», explicó la alcaldesa de la ciudad-puerto, Camila Nieto.

«Valparaíso se está preparando con mucha responsabilidad y cariño para recibir el Año Nuevo, con un espectáculo piromusical de alto estándar, seguro y respetuoso con el entorno, que contará con nueve puntos de lanzamiento y una duración cercana a los 18 minutos», señaló la jefa comunal.

Además, agregó la edil porteña, «hemos querido ampliar la experiencia con actividades culturales, mapping y espacios familiares en distintos puntos del plan, para que vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar la ciudad de manera descentralizada».

«Junto a esto, hemos reforzado las medidas de seguridad y dispuesto un amplio operativo de limpieza, con más de 200 funcionarios municipales desplegados, porque nuestro compromiso es que Valparaíso no solo brille en la fiesta, sino que también amanezca limpio y ordenado para comenzar el 2026 de la mejor manera», recalcó la alcaldesa Camila Nieto.

Alrededor de 1 millón de visitantes se esperan en Valparaíso para este Año Nuevo.

Amplio operativo municipal

Dentro de las novedades que ofrece este año el municipio de Valparaíso está la oferta programática de los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, la que no se centrará solo en Plaza Sotomayor, sino que también, en Plaza Aníbal Pinto donde se proyectará un Mapping.

Además habrá un túnel led, se instalarán letras volumétricas, y los visitantes podrán escribir sus parabienes para Valparaíso en el «Muro de deseos».

En tanto, en el sector de la calle Cochrane, en el denominado plan de la ciudad, se llevará a cabo una feria de emprendedores, mientras que en la música, habrá un DJ en la Plaza Echaurren, amenizando el ambiente previo a la gran fiesta de Año Nuevo que será en Plaza Sotomayor.

En materia de seguridad, el municipio porteño ordenó, para el día 31, el cierre de ciertos miradores y pasarelas con el fin de evitar accidentes.

Las pasarelas que estarán cerradas son las ubicadas en Avenida España: Liceo Industrial cercano a Caleta Portales, Universidad Técnica Federico Santa María, pasarela de conexión Avenida España con Paseo Wheelwright, Yolanda y Diego Portales con Amalia Paz.

En tanto, los miradores que permanecerán cerrados son: Portales, Bella Mar, Barón, Dimalow, calle 2 en cerro Alegre, Almirante Riveros y la Pérgola del Mirador 21 Mayo.

«Respecto de los operativos de limpieza, los equipos municipales estarán desplegados los días 31 de diciembre y 01 de enero, partiendo con el primer turno a las 03:00 de la mañana de ese día, una vez terminada la fiesta en la Plaza Sotomayor», señaló la alcaldesa Camila Nieto.

«Luego, a las 08:00 de la mañana del día 01 de enero, ingresa el segundo turno, el que contempla un operativo de hidrolavado y limpieza de sectores de alto tránsito de la comuna. En total serán 200 funcionarios municipales que trabajarán para mantener aseada la ciudad, durante la noche del 31 y la jornada del 01 de enero de 2026», agregó la jefa comunal porteña.

El Ciudadano