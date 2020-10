Ante alta tasa de suicidios: Realizan llamado a promover la Educación Emocional en adultos mayores

En el marco de la conmemoración del Día del Internacional del Adulto Mayor, el presidente de la Fundación Liderazgo Chile (FLICH), Arnaldo Canales, realizó un llamado a fomentar la educación emocional en todo el ciclo de la vida, para así evitar los altos índices de suicidio que sufre este sector etario.

Según datos del Ministerio de Salud, cada año son cerca de 360 adultos los que se quitan la vida. Además, la tasa de suicidio en adultos mayores de 80 años se eleva un 15,1% por sobre el promedio nacional (10,2%), siendo una de las más altas de América Latina.

“En ese sentido, Chile tiene hoy en día uno de los mayores índices en cuanto a la carencia de herramientas socio-emocionales, lo que ha llevado -entre otros factores- a que el número de suicidios haya aumentado de 27 casos, en 2018, a 63, el año pasado”, dijo al respecto Canales.

Entre las variables que han incidido en estas negativas cifras, el presidente de FLICH explicó que “el abandono, la soledad y la tristeza son 3 de las emociones que menos regulan los ancianos. En el caso de la tristeza, es una emoción que trabajada desde el mundo de la emoción, invita al recogimiento y a la autoreflexión; y, por otro lado, puede permitir el trabajar la resiliencia y el desarrollo de la autoestima”.

“Lamentablemente -añadió- los adultos mayores llegan a un punto de su vida en que ya no siguen esta estrategia y, por lo tanto, estados como la tristeza terminan siendo permanentes, cayendo los adultos mayores en estados depresivos, los que sin tratamiento llevan a que ellos terminen quitándose la vida. En resumen, un adulto mayor que no trabaja su educación emocional, que no lo ayudan o acompañan en esta área, es un adulto mayor que está muy llano a sufrir problemas de salud mental”.

Al cerrar, Canales llamó a la comunidad y a las entidades a cargo del cuidado de quienes llegan a la vejez, “a no perder de vista la educación emocional del adulto mayor y no perder de vista la importancia que tiene esta temática en todo el ciclo de formación de los seres humanos”.