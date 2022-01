Antonia Guerrero, la joven puntaje nacional de Puente Alto, se reunió con Gabriel Boric: «Ha sido una inspiración para mí y para otras personas»

El presidente electo, Gabriel Boric, recibió este viernes la visita de Antonia Guerrero, una joven de Puente Alto que obtuvo puntaje nacional en una de las mediciones de la Prueba de Transición Universitaria (PDT).

La cita se concretó luego que el propio Boric llamara a la estudiante tras conocerse los resultados de las pruebas el miércoles y le extendiera una invitación a su lugar de trabajo, conocido como “La Moneda chica”, ubicado en Providencia.

La joven padece Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), misma patología que tiene diagnosticada el futuro presidente, y sobre aquello Guerrero ya había revelado que el abanderado de Apruebo Dignidad es una de sus principales motivaciones en la vida.

De hecho, en la entrevista radial en la que reveló que había sido diagnosticada con la patología comentó que dudó sobre estudiar medicina por dicho diagnóstico, pero que «luego salió Gabriel Boric Presidente y él tenía TOC. Lo que me inspiró fue que él tuviera TOC“.

El encuentro entre ambos duró alrededor de 25 minutos y posteriormente la estudiante dio detalles sobre la conversación que sostuvieron.

“Él es tal como parece cuando baja a saludar a la gente. Es una persona muy sencilla, uno se siente como si estuviera hablando con un amigo, a mí me da cosa porque mi primer impulso fue tutearlo, pero luego digo ‘es el presidente electo, espérate Antonia’. Es que él es muy sencillo”, comenzó relatando la alumna del selecto grupo de cinco estudiantes que lograron puntaje máximo en la prueba de Comprensión Lectora.

Sobre la conversación, Antonia relató que «hablamos un poco de a lo mejor dónde voy a estudiar, de las cosas que he hablado de él y que ahora se lo pude decir. Yo soy mucho de abrazar a la gente y le decía ‘perdón por abrazarte tanto’ y él me decía ‘está bien, no te disculpes por el cariño'».

A su vez, reveló que «me decía que no soy como un Dios o algo así. Y es verdad, yo estoy de acuerdo que es solo una persona, pero es una persona que tiene mucha pasión, que ha sido una inspiración para mí y quizás para otras personas con TOC. Es una persona que trae ideas nuevas y es alguien que de verdad va a volver a abrir las grandes alamedas para los hombres y mujeres libres”, puntualizó la joven.

Por su parte, el presidente electo hizo una publicación en su cuenta de Twitter acerca del encuentro y enfatizó en la necesidad de avanzar en materia de salud mental.

Hoy vino Antonia a saludar, joven puentealtina y puntaje nacional PTU. Tenemos que avanzar en conversar con naturalidad sobre salud mental, rompiendo estigmas y abrazando nuestra diversidad.

Mucho éxito en tu futuro y la decisión que tomarás! pic.twitter.com/umHGgeD9JH — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 14, 2022

“Hoy vino Antonia a saludar, joven puentealtina y puntaje nacional PTU. Tenemos que avanzar en conversar con naturalidad sobre salud mental, rompiendo estigmas y abrazando nuestra diversidad. Mucho éxito en tu futuro y la decisión que tomarás!”, escribió