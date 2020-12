Anuncian acciones legales contra el Minsal por compra frustrada de ventiladores mecánicos

Este viernes 4 de diciembre, el diputado socialista (PS) Juan Luis Castro anunció una serie de acciones legales en contra del Ministerio de Salud (Minsal) para buscar responsables sobre la compra frustrada de ventiladores mecánicos a China.

Se conoció, por un reportaje de BioBioChile, que la empresa Cega Supplies demandó ante el 26º Juzgado Civil de Santiago, exigiendo que la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Minsal pague 7,6 millones de dólares, cerca 6 mil millones de pesos chilenos, luego de una transacción fallida ocurrida a mediados de este año en China.

El miembro de la Comisión de Salud de la Cámara sostuvo: “no sabíamos, hasta ahora, que se habían comprado ventiladores en China, pero no se pagaron. Por lo tanto, no se recibieron y hoy es motivo de una querella. De manera que también vamos a recurrir al Consejo de Defensa del Estado, porque se trata de una demanda de 6 mil millones de pesos, por incumplimiento del Gobierno chileno”.

El parlamentario afirma que “aquí no hubo voluntad política ni comercial de querer comprar esos ventiladores, pero nunca eso se reconoció. Es decir, se emitió una orden de compra y después se hicieron los lesos. mientras en Chile faltaban ventiladores mecánicos en invierno. Incluso, se decía que había que reconvertir algunos ventiladores”.

“¿Quién sabía todo eso? o ¿quién se iba a imaginar que habían ventiladores mecánicos prácticamente desechados de uso? Todo esto por una falla en la compra de responsabilidad del Gobierno chileno y no porque no hayan cumplido los chinos. Esta situación es muy grave y por eso presentaremos un requerimiento a la Contraloría, para que realice un sumario y proceda a individualizar las responsabilidades”, agregó.

Para Castro, lo peor de esta compra fallida es que el país se enfrenta a una segunda ola de contagios y “la propia autoridad (Minsal) dice que todavía faltan ventiladores mecánicos”.

La negociación se había realizado durante la gestión del exministro Jaime Mañalich, a lo que reflexionó: “¿de cuántas cosas más de los episodios de Mañalich nos vamos a enterar?; como de los correos, la falsificación de casos, de los fallecidos y de la manipulación de cifras. A todo lo anterior, ahora se suma esta nueva arista, que es una negligencia administrativa y política que desechó una compra sin motivo alguno, quedando en ridículo frente al coloso chino”.

Fuentes: El Mostrador/BioBioChile.