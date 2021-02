Anuncian investigación tras denuncia contra funcionarios acusados de torturar a interna trans en cárcel de Arica

La Dirección General de Gendarmería de Arica y Paranicota ordenó una investigación interna para esclarecer los hechos, tras la denuncia presentada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) de discriminación de identidad de género contra una persona privada de libertad, que cumple condena en el Complejo Penitenciario de Arica, publicó este martes 2 de febrero El Desconcierto.

Mediante un comunicado, la institución explicó que tras la denuncia “de inmediato remitió la información a la unidad penal respectiva, solicitando más antecedentes del caso y ordenando una investigación interna para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades”.

Sobre los cuestionamientos realizados por Movilh a Gendermería respecto a su errada actuación ante las acusaciones por abusos homo/transfóbicos, la institución respondió en su defensa que “no había recibido una denuncia formal por esta situación“, asegura el documento.

Este lunes 1 de febrero, el Movilh denunció que una mujer trans, identificada con las iniciales K.M.P. de 31 años de edad, sufrió constantes torturas por su identidad de género en manos de funcionarios/as del Centro Penitenciario Acha Arica, según el relato de la madre de la víctima.

La madre de K.M.P. dijo que desde noviembre del 2020 su hija ha visto vulnerados sus derechos en razón de su identidad de género en manos del funcionario de Gendarmería, Hugo Martínez, y de la paramédico Claudia Claveles.

“Está siendo violentada psicológica y físicamente por su identidad de género, al extremo que la hacen desnudarse ante varios miembros del recinto para decir y ‘demostrar’ que es ‘un hombre’. Le están haciendo mucho daño”, contó la madre.

La denuncia, además, indica que la mujer ha recibido golpizas, le han lanzado gases, la ofenden con frases transfóbicas, y le niegan el acceso a las hormonas para el tratamiento de cambio corporal.

El pasado 25 de enero, la madre de la víctima visitó de urgencia a su hija, y se percató de su grave estado de salud, por lo que dos días más tarde se reunió con el alcaide del centro penitenciario. “La respuesta del alcaide fue que la interna se portaba un poco mal”, señaló Mónica Arias, abogada del Movilh, en misivas dirigidas al director nacional de Gendarmería, Christian Alveal Gutiérrez, y al Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, recoge La Nación.

Foto: web/referencial.

Cuestionan actuación de Gendarmería

“Cuando denunciamos estos abusos, llegamos a acuerdos que no se cumplen, en otras ocasiones no responden correos y/o no adoptan la medida más básica que solicitamos: investigar las denuncias por abusos homo/transfóbicos por personas no vinculadas con las víctimas, ni con los victimarios, ni tampoco con el recinto donde ocurren los atropellos. Esto es lo que más teme o [a lo que] se niega Gendarmería, cuando sería una de las pocas herramientas que ayudarían a dar con la verdad y hacer justicia”, agregó el vocero del Movilh, Óscar Rementería, en la misma denuncia.

El miembro del Movilh, además, advirtió que “ya no comunicará de estos y otros casos sólo a Gendarmería”, sino que al mismo tiempo solicitará la intervención del INDH, “a objeto de prevenir y erradicar la homo/transfobia tan arraigada en una institución y frente a lo cual el Ministerio de Justicia y su Subsecretaría de Derechos Humanos guardan total silencio”.

El caso de K.M.P se conoce cuatro días después de que el interno Boris Esteban Castillo Arriagada, de 23 años, se suicidara en el Complejo Penitenciario de La Serena (región de Coquimbo), cansado de recibir reiterados abusos por su orientación sexual en manos de gendarmes, que también fueron denunciados por el Movilh en junio del año pasado.

Fuentes: El Desconcierto/La Nación.