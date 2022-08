Aparición de nube púrpura en Pozo Almonte: Sernageomin suspendió temporalmente operaciones de planta química Cala-Cala

Entre otras irregularidades, el organismo apuntó que la empresa "no cuenta con un procedimiento actualizado para contingencia, y no cuenta con plan de mantención de las bombas impulsoras de solución; esta no se presenta en el momento de la fiscalización".