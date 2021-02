Aplicarán sumarios sanitarios a comunas que no respeten calendario de vacunación

Este miércoles 17 de febrero, la seremi de Salud de la región Metropolitana, Paula Labra, informó que se fiscalizarán los centros encargados de administrar la vacuna contra el COVID-19, y aquellos que no cumplan con el calendario del Ministerio de Salud (Minsal) recibirán un sumario sanitario.

“Hasta ayer, el calendario oficial estaba determinado y en conocimiento de todos los municipios, y hemos solicitado que lo respeten, pero efectivamente hemos visto algunas comunas que no lo están cumpliendo y están haciendo algunas modificaciones”, aseguró Labra.

Dicho anuncio se realiza tras conocerse que La Florida no estaba cumpliendo el cronograma pautado, según recoge El Mostrador.

“El día de hoy, ha salido la resolución 144 en el Diario Oficial, que indica claramente cuál es el calendario a seguir para las próximas dos semanas, aclarando también y definiendo la vacunación de los profesores la próxima semana”, agregó.

Con esta resolución, Labra explicó que “las entidades administradoras de la vacuna, o sea, quienes están inoculando, son responsables de cumplir este calendario, y esto va a ser fiscalizado por los funcionarios de Seremi de Salud, que están en las distintas comunas y puntos de vacunación, y en caso de no cumplirse esta resolución otorga la facultad para cursar sumario sanitario”.

Además, recalcó que “no se ha hecho una modificación al calendario ya determinado, sino que se ha presentado el calendario para las próximas dos semanas”.

En este contexto, el intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, manifestó que “aquí hay una vacunación gratuita, con vacunas que son adquiridas por el Minsal y que son distribuidas a lo largo de todo Chile, pero esa distribución tiene un correlato con un calendario de vacunación“.

“Si hemos dicho, y el Gobierno ha señalado que queremos vacunar 5 millones de chilenos el primer trimestre, no significa que son cualquier 5 millones de chilenos, son aquellos priorizados por el Minsal. ¿Y por qué ellos y no otros? primero, porque hay una capacidad limitada de vacunación, no podemos vacunar a 15 millones de personas en un día”, manifestó.

Guevara explicó que la segunda razón de importancia para respetar dicho calendario es que entre los priorizados en recibir la inoculación durante este primer trimestre se encuentran “las personas más crónicas en el sentido que pueden agravarse y necesitar una cama crítica“.

El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que durante la jornada de este 17 de febrero hasta las 17:00 horas, según datos entregados por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), se han inmunizado 173.473 personas, elevando a un total de 2.513.126 las personas inoculadas en el país.

Fuentes: El Mostrador/ Minsal.

