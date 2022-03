Apoderados de colegio de La Unión denuncian recontratación de profesor condenado por abuso sexual

Apoderados del Colegio de Cultura y Difusión Artística, en la comuna La Unión, región de Los Ríos; denunciaron la recontratación de un profesor de Educación Física que fue condenado por abuso sexual en 2019.

El profesor cometió actos de connotación sexual a una mujer entre 2014 y 2017 y por este delito fue condenado a tres años y un día de prisión en su grado máximo, pero fue sustituido por la pena de tres años y un día de libertad vigilada.

Según informe citado por el Diario El Renco el profesor fue condenado por abuso sexual reiterado a una mujer que trabajaba en el mismo establecimiento educacional. Esto ocasionó que los estudiantes tomaran el recinto en diciembre de 2019.

Toma del Colegio de Cultura y Difusión Artística, en diciembre de 2019.

En esa oportunidad explicaron que iniciaron esta acción tras «no ser escuchados por sus profesores quienes deben velar por sus alumnos y que reiteradas veces pedían antecedentes de las denuncias que ellas mismas efectuaban a los profesores encargados, pero que nunca llegaron a una solución real debido a que los docentes ni la plana directiva del establecimiento aplicaba los protocolos establecidos para estos casos, sin que siquiera se realizaran sumarios o que el profesor investigado por la justicia fuera apartado de sus funciones, algo que las alumnas consideran grave y que finalmente rompe la relación de confianza con los docentes dele establecimiento.

“Los problemas con los profesores es de bastante tiempo, trataron de ocultar la condena de un profesor por violación hacia una funcionaria del establecimiento; los directivos y profesores trataron de ocultar los hechos a través de licencias medicas, que tenia problemas de salud. etc., daban distintas razones de por qué el profesor condenado no venia hacer clases. Llegamos al punto de cansarnos de tanta injusticia y mentiras de parte del colegio”, destacó una alumna, citada por Diario El Renco.

Ahora, los apoderados aseguran tener miedo de lo que puede pasar a los alumnos con la recontratación del profesor.

“Como madre y apoderada del Colegio La Cultura, me siento en la necesidad de pedir ayuda, que esto se haga público porque tengo miedo de lo que les pueda pasar a mis hijos, a los hijos de mis conocidos apoderados, porque el Colegio La Cultura volvió a contratar a un profesor de educación física que entre el 2018 y 2019 fue acusado de abuso sexual. Necesitamos que nos den una solución pronta, que los saquen, que no nos haga actividades de educación física a nuestros hijos. No corresponde. ¿En qué cabeza cabe que un abusador eduque a niños de primer ciclo? Son niños que a veces no se pueden ni expresar”, dijo a ADN una apoderada que prefirió mantener su identidad en reserva.

Hasta los momentos, ni el Colegio ni la municipalidad de La Unión se han referido a los hechos.