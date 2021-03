Aprojunji y regreso a la presencialidad: “La autoridad no ha tomado conciencia de lo que significa”

Vía Sindical / El regreso presencial a clases sigue siendo tema de conflicto dentro de los distintos gremios del mundo de la educación. Esta vez, desde la Asociación de Administrativos, Auxiliares, Técnicos y Profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Aprojunji, expresaron su preocupación y anunciaron que se mantendrán movilizados dentro de los próximos días con el fin de sensibilizar y llamar la atención del gobierno con respecto a sus demandas, que van desde garantizar las dosis de las vacunas, que se cumplan los aforos y los protocolos de higiene, entre otras.

El presidente nacional de Aprojunji, Luis Daza, afirmó que “la autoridad no ha tomado conciencia de lo que significa esto. Nosotros a nivel país, hemos tomado la decisión de seguir movilizados durante la próxima semana, porque consideramos que las condiciones de sanitización, de limpieza de los jardines infantiles, no están garantizadas”.

El dirigente agrega que entienden que no se trata de decir que ningún jardín cumple las medidas, ya que “hay jardines que están en condiciones, pero esas condiciones las han otorgado los mismos funcionarios. La institución no se ha preocupado de la limpieza y sanitización, no se ha preocupado que la alimentación llegue como corresponde a los funcionarios y a las niñas y niños”.

Daza indica que tampoco se trata de una negativa al regreso al trabajo presencial: “Nunca nos hemos opuesto a que los jardines se abran, a que funcionen. Lo que nosotros estamos luchando es para que cuando se haga el ingreso a los establecimientos, se haga en las condiciones óptimas como lo dice cualquier resolución del Ministerio de Salud”.

En ese sentido, el presidente de Aprojunji insiste en que el poder ejecutivo debe poner atención y cuidado en el tema: “Que tomen conciencia, esto no es un juego, esto no tiene improvisación. Es por la vida de los trabajadores y de la comunidad educativa”, cerró el dirigente.