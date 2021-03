Aprueban comisión investigadora por polémica licitación del Instituto de Tecnologías Limpias de Corfo

Por 80 votos a favor, 37 en contra y doce abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora de los actos de la Corporación de Fomento para la Producción (Corfo) y toda otra autoridad que haya intervenido en el proceso de licitación para la creación de un Instituto de Tecnologías Limpias.

La instancia, solicitada por 73 legisladores/as, se deberá abocar, entre otras materias, a investigar las actuaciones referidas a las bases de licitación, su regulación, plazos y su cumplimiento, evaluación de ofertas, toma de decisiones, adjudicación y transparencia de los procesos.

Para el cumplimiento del propósito, la referida comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

En la petición entregada por los solicitantes se recuerda que la Corfo licitó la conformación y operación del citado Instituto para canalizar los aportes anuales que deriven del contrato asumido entre la entidad estatal y la empresa SQM Salar S.A. y que deben ser derivados para investigación y desarrollo.

De dicho proceso de licitación, se agrega, resultó como ganadora la propuesta de un consorcio conformado por universidades estadounidenses y cuatro universidades chilenas, denominado AUI, resultado que no estuvo exento de cuestionamientos por parte de la comunidad científica chilena y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

Según se explica en el texto, los detractores de la resolución acusaron que la evaluación no se ajustó a los estándares requeridos, dado que la decisión no fue adoptada por los evaluadores titulares, sino por suplentes. Además, se sostuvo que hubo cambios antojadizos en las bases de licitación que no fueron notificadas a las partes y que favorecieron al ganador.