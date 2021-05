Aprueban proyecto que busca crear permiso laboral para que trabajadores puedan vacunarse

La Comisión de Trabajo del Senado aprobó, este lunes 24 de mayo, en general y por unanimidad el proyecto de ley que busca crear un permiso laboral para que los trabajadores puedan acudir a vacunarse.

La iniciativa dirigida por las senadoras Carolina Goic, miembro del partido Demócrata (DC); Adriana Muñoz, del Partido por la Democracia (PPD); Yasna Provoste, miembro del partido Demócrata Cristiano (DC); y los senadores Rodrigo Galilea, del partido Renovación nacional (RN); y Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista (PS), incorporan al Código del Trabajo una disposición que consagra el derecho de contar con medio día de permiso laboral para vacunarse, sin descuento en la remuneración.

En esta línea, la senadora Carolina Goic dijo que “existe la experiencia muy valiosa de empleadores que facilitan, no solo por salud pública, sino que para limitar los contagios al interior de las empresas, pero hay algunos casos donde pasa lo contrario”.

En este punto, citó la experiencia del fin de semana en diversas comunas de la capital, donde muchas personas concurrieron masivamente sosteniendo que en la semana no cuentan con el permiso del empleador.

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, indicó que aún no existen denuncias formales de trabajadores ante la Dirección del Trabajo, y solicitó que la medida se circunscriba a pandemia y no a campañas de vacunación, como se propone en el texto legal.

“Hicimos un contacto con la Dirección del Trabajo y hasta ahora no hemos tenido denuncias formales de trabajadores (…) respecto a que algún empleador ha obstruido, dificultado. Hemos tenido algunos reclamos sí, algunos en los medios de comunicación, pero al menos denuncias formales ante la Dirección del Trabajo de falta de facilidad, a esta hora, me informan (desde) la Dirección del Trabajo que no las ha habido”, afirmó el secretario de Estado.

Melero insistió en que se debe respetar el calendario de vacunación para la concurrencia de los trabajadores, quienes deben avisar al empleador con al menos un día de anticipación y posterior a la inoculación exhibir el respectivo comprobante que acredite la vacunación.

Para este martes, la Comisión de Trabajo sesionará, y durante la jornada el proyecto se someterá a votación para luego ser despachado a la Sala del Senado.

Fuentes: El Mostrador/ADN Radio.