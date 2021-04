«Aquí hay un pueblo que necesita su 10%»: El contundente llamado de una jefa de hogar a los parlamentarios a que aprueben el tercer retiro

El proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos previsionales vive horas clave en el Congreso. Este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó el debate de la iniciativa y se espera que el jueves pueda ser votado -en su primer trámite- en la sala.

Ante el escenario de que la moción parlamentaria pueda ser aprobada, el gobierno de Sebastián Piñera trata a toda costa de evitar que los diputados de Chile Vamos, voten a favor de la iniciativa y continúa amenazando con recurrir al Tribunal Constitucional para frenar la iniciativa.

Mientras los parlamentarios discuten el proyecto de ley, la ciudadanía les exige que se pongan en su lugar y tomen en consideración que necesitan recursos en momentos en que la pandemia de Covid-19 en el país se recrudece con más de 5.000 contagios diarios y 17 millones de personas en cuarentena.

El clamor del pueblo se hizo presente en la voz de la señora María Elena, quien en declaraciones a Canal 13 le dejó claro a los diputados y senadores que «hay un pueblo que necesita su 10%».

«Estamos pagando deudas, el chileno que anda aquí en la calle, no tiene para viajar al extranjero, ellos no se dan un paseo al extranjero; el pueblo se tiene que sacar la mugre día a día para poder tomar una semana de vacaciones.Mi primer retiro fue para pagar deudas; mi segundo retiro también para poder mi casa acomodarla, porque llevo 20 años en una casa en donde mi dinero no me alcanza para hacer cosas, para reponer una casa que ya está vieja», expresó en la entrevista que se ha hecho viral en las redes sociales.

Al ser consultada sobre si ha recibido alguna ayuda o bonos por parte del Estado, Maria Elena, indicó que no, «porque porque yo soy de las funcionarias que trabajo de lunes a viernes».

«Mi sueldo no ha bajado, no ha tenido ningún desmedro, pero saben qué diputados saben qué senadores, si me ha subido la luz si me ha subido el agua, si me ha subido el gas, si me ha subido la verdura y el sueldo que yo sacaba en enero hoy día no me alcanza. Ese 35 ese 2.7 que nos dieron no me alcanza, por eso hoy día con el alma se los digo, como mujer dueña de casa, como jefa de hogar, aquí hay un pueblo que necesita su 10 %, hay un pueblo que lo necesita», afirmó.

Patadas de ahogado de Piñera

Para evitar que un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones sea aprobado en el Congreso, Sebastián Piñera estaría dando patadas de ahogado, jugándose una última carta, por lo que habría optado por apoyar la propuesta del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), a la que se ha plegado Mario Desbordes (RN), que plantea retirar fondos del Seguro de Cesantía. Una iniciativa con la que una vez que las y los trabajadores pagarían con sus fondos los costos de la crisis.

Según publica diario La Tercera, los ministros de la Segpres, Juan José Ossa, y del Interior, Rodrigo Delgado, contactaron a dirigentes de Chile Vamos y a Lavín y Desbordes, para impulsar el proceso de retiro del fondo de cesantía y evitar que el tercer retiro alcance un quórum de 2/3 de votación

Sin embargo, un grupo de diputados UDI le pidieron a la Moneda que acoja dicha propuesta de forma íntegra y sin “letra chica”. De lo contrario, advirtieron algunos, seguirán votando a favor del tercer retiro del 10%.

“Le estamos pidiendo al gobierno que lo ingrese, que no sea solo una cuña de buena voluntad y si lo ingresan sin letra chica, tal como el texto que les presenté hace un mes atrás en La Moneda, hay altas posibilidades de que el 10% no junte el quórum”, indicó el diputado gremialista Jorge Alessandri.

“Hay, yo diría, un número importante de diputados que estamos en reflexión y esperando una propuesta del Gobierno. Esperamos que el gobierno acoja íntegramente la propuesta que ha hecho Joaquín Lavín, de lo contrario, en mi caso personal, mi voto no estará disponible”, aseguró el parlamentario Sergio Bobadilla, citado por La Tercera.