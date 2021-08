«Aquí hay una intención de ocultamiento”: Padres de Valeria Vivanco aseguran que PDI reconoció que la bala que mató a su hija fue percutada por el arma de un compañero

Los padres de la subinspectora de la Policía de Investigaciones (PDI), Valeria Vivanco, quien el pasado 13 de junio murió baleada en medio de un procedimiento en la comuna de La Granja, aseguran que la institución reconoció que el disparo que asesinó a su hija provino de un arma policial.

“Nosotros fuimos citados como padres a la Fiscalía Sur el día lunes, antes de que se hiciera pública esta situación el día miércoles. En esa reunión estuvo el fiscal nacional, el fiscal que lleva la causa, el señor Carrasco, jefe nacional de la Brigada de Homicidio y el jefe del departamento jurídico de la PDI (…) En ese momento el fiscal nacional me dice textualmente, ‘lo hemos citado acá para informarles que este caso tuvo un vuelco total. Enseguida, el señor Carrasco se levanta y me pide perdón, me da la mano y me dice que ‘la bala que mató a su hija fue percutada por un arma del compañero, una bala institucional. Con pericias absolutamente comprobadas, se determinó que la bala que mató a Valeria es de su compañero’. Eso es el inicio de toda esta situación», manifestó, expresó este martes el padre de la joven de 25 años, Miguel Vivanco, citado por Meganoticias.

Estas declaraciones se producen a un día de la reconstitución de la escena del homicidio. Este proceso, que duró un promedio de 10 horas, se realizó entre las calles Las Parcelas y Santo Tomás en la comuna de La Granja donde ocurrieron los hechos. y participaron los dos imputados, además de los compañeros que estaban con Valeria el día del deceso, incluido el detective que habría disparado.

Según la investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur, en ese momento realizaron la fiscalización de un potencial automóvil sospechoso desde donde provino el fatal disparo en contra de la detective, y que le causó la muerte.

En este sentido, el padre de la subinspectora señaló que, a pesar de ser una jornada dura, esta reconstitución era necesaria para poder esclarecer los hechos.

“Fue un día arduo, comenzamos a las 06:00 de la mañana, llegamos a nuestro hogar casi a las 21:00 de la noche, pero había que hacerlo, hay que seguir con esto (…) Estas diligencias nos van a dar tranquilidad y paz”, enfatizó.

“Ver pasar a la gente que nos oculta información frente a nuestra cara, no era fácil. Nos desbordamos, y pedimos disculpa por la situación”, afirmó.

También agregó que, “mi posición inicial frente a la institución le da mucho más valor a mi posición actual. Yo jamás hablé en contra de la institución, jamás renegué contra la situación de mi hija. Jamás dije que por culpa de la institución murió mi hija».

«Desde un principio, nosotros estábamos alineados con la PDI, cuando supimos que Valeria había fallecido en un procedimiento, jamás culpamos a la institución, no hablamos en contra y siempre estuvimos dispuestos a ser contenidos por la institución y llevados a cualquier trámite que hubiese que hacer», planteó el padre de la joven.

Miguel Vivanco indicó que la familia se siente traicionado por la PDI, tras haberles ocultado la verdad de los hechos.

«Esto es una traición de la institución que nosotros amamos, quisimos y respetamos.Esto pudo haber sido al principio un error, que quizá si se hubiera dicho la verdad la familia habría tenido otra actitud frente a la situación, pero al empezar a ocultar información se transforma en un delito», afirmó.

«Aquí hay un ocultamiento de información, que hay un complot para tapar esta situación y no afectar el prestigio que tiene la PDI. Creo que esto ha escalado hasta las más altas autoridades de la institución, partiendo por sus compañeros, por su jefe de brigada y siguiendo por el jefe nacional de la BH, desde ahí en más, creo que hay un ocultamiento sistemático de esta información y hay una burla nacional hacia un mártir», subrayó.

La bala entró por la espalda

La familia de Valeria también denunció la actuación del Servicio Médico Legal con respecto a la información de la bala que acabó con su vida.

«Hasta dónde llegó este encubrimiento, ese médico que dijo que la bala entró de frente, miente, porque la bala entró por la espalda. Esa es la verdad, nos mintieron a todos, a aun país (…) Le mintieron a todo el mundo, la institución que tanto respetábamos. La institución nos pegó una puñalada por la espalda”, señaló la hermana de la fallecida, Daniela Vivanco

“El Servicio Médico Legal, no nos han dado ninguna ficha clínica ni el informe ¿cómo el SML también se equivocó en su pericia? (…) Nosotros nos enteramos hace poco porque nos ocultaron la información”, agregó.

«Solo tenemos un informe preliminar de la misma PDI, donde indican que la bala entró de frente. Nosotros tenemos otras personas de la misma Brigada de Homicidios que nos han informado con su conocimiento que por la forma de las balas es imposible que haya entrado de frente, es una pericia básica que cualquiera de ellos se da cuenta», planteó por su parte, Miguel Vivanco..

En esa línea, dijo que «yo pienso que aquí hay una intención de ocultamiento. El tema de la bala es un tema, porque se encontró la pistola y se perició el primer día, cómo se demoraron 40 días en saber que esa pistola pertenecía a un funcionario de la PDI y cómo después de 40 días le encontraron nitrato en las manos a esta persona. Es ilógico, si esa es una pericia básica que la institución no se demora 40 días».

“Nosotros sabemos quién disparo”

Daniela Vivanco, aseguró que los familiares están en conocimiento de quien fue el verdadero responsable de la muerte de su hermana.

“Nosotros sabemos quién disparó, no podemos dar nombres, nos dijo nuestro abogado, pero a mi papá le dijeron quién fue”, aseguró Daniela, citada por el portal CHV Noticias.

Buscarán justicia “caiga quien caiga»

Cabe recordar que por este caso, fueron formalizados dos jóvenes, de 19 y 17 años, por los delitos de homicidio y porte y tenencia de arma de fuego prohibida.

A la fecha, aún no se logra establecer quién de los dos realizó supuestamente el disparo.Con los antecedentes, la justicia otorgó la medida cautelar de prisión preventiva para el mayor de edad e internación provisoria en cuanto al menor.

Desde el principio ambos jóvenes afirmaron que no portaban armas y que solamente la habían atropellado.

Sin embargo, el miércoles pasado el caso tuvo un vuelco luego que la Fiscalía diera cuenta de una investigación por presuntas irregularidades en la investigación, ya que posiblemente la bala que mató a la joven subinspectora provino de un arma fiscal.

Asimismo, se confirmó la suspensión de tres funcionarios que acompañaban a la subinspectora el día que murió.

Al respecto, el abogado la familia Vivanco, Alfredo Morgado, indicó que buscarán justicia “caiga quien caiga”, para determinar lo que ocurrió, sobre todo tras el encubrimiento realizado por la PDI.

“Hoy en la diligencia nadie fue, todos negaron participación, nadie fue el autor del disparo, pero obviamente serán las pericias emanadas del Labocar, más otros antecedentes que obran ya en la carpeta investigativa, y otros antecedentes que deben emanar desde el FBI, más lo que se recabe del Ministerio Público, más los antecedentes que pueda aportar la familia, lo que va a poder establecer y dilucidar toda la verdad”, sentenció.

Sin embargo, Miguel Vivanco se refirió a los dos imputados y planteó que «esas personas son inocentes y tienen que estar en libertad».