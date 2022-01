Armas de grueso calibre, municiones y pistolas se encontraron bajo la ex Intendencia Regional de Magallanes

Fuente: Prensa Puq Informa

El domingo recién pasado salió a la luz un documento de carácter reservado de la Sección de Asuntos Internos de Magallanes, en dónde se detalla que el 23 de noviembre del 2021, en un visita técnica dentro del edificio de la ex Intendencia, se encontró armamento de grueso calibre, cajas de municiones, fuegos artificiales y pistolas.

La Suboficial Mayor Alexandra Arriagada Henríquez, Cabo 2° Paola González Lacoste y Sargento 1° Cristian Martínez Ruz fueron quienes componían la comisión revisora, según lo relatado en el oficio. Inspeccionaron primero la caja fuerte que se encuentra en la oficina de atención al público, dónde había una pistola Smith and Wesson, calibre 9 mm. la cual estaba con encargo por el delito de robo en lugar no habitado, según el parte N° 816 del 15 de marzo de 2019 de la 4° Comisaría de Con Con. Al igual se encontró un revolver Smith and Wesson con el número de serie borrado y una gran cantidad de municiones y proyectiles de diverso calibre. Dos armas de

Pero la sorpresa se iba encontrar en la bóveda del recinto dónde había un lanzacohetes calibre 67 mm. antiblindaje, fuegos artificiales que debían haber sido destruidos en 2018 según orden del Juzgado de Policía local de Punta Arenas, 20 cohetes lanza cabos (material explosivo) y diversa munición entregada voluntariamente, además de una caja de cartón con 14 cargadores, una pistola, un revolver a fogueo y una serie de municiones y proyectiles de diverso calibre.

Lo llamativo de este caso además que haya tanto armamento de guerra debajo de la ex Intendencia y que no se sepa cómo llegó ahí, es que haya armas desde hace más dos años, lo que dejó en evidencia que no se hicieron las revisiones periódicas, como así lo establece la ley de control de armas.

Al final el oficio detalla que se ordenó investigar pero que la vez, respecto al armamento, munición y fuegos de artificio, deberán ser fijados fotográficamente y levantados con su respectiva cadena de custodia, “quedando las especies en custodia en la misma bóveda de almacenamiento”, es decir, se ordena que sigan bajo la ex Intendencia.