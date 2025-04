Artés critica el mecanismo del Servel para patrocinio de candidaturas: «Perjudica a los independientes» y «crea confusión»

El candidato presidencial del Partido Comunista (Acción Proletaria), Eduardo Artés, hizo un llamado a la ciudadanía a patrocinar su tercer intento de llegar a La Moneda, para lo cual necesita poco más de 35 mil respaldos.

En conversación con El Ciudadano, Artés criticó los bajos requisitos que establece el Servel para la inscripción de precandidaturas, ya que toda persona puede inscribirse en la plataforma digital a pesar de no contar con respaldo social o político.

A juicio del profesor de historia, lo anterior dejaría en una situación «confusa y desventajosa» a quienes buscan llegar a la papeleta con un proyecto político real, ya que su nombre se perdería entre los más de 200 postulantes que hoy aparecen en la nómina del Servel.

«¿Deseo de perjudicar a los independientes y beneficiar a los que van desde los partidos institucionales? ¿Crear confusión a quienes realicen los patrocinios vía web? No podemos calificar intenciones, solo observar una confusa y desventajosa situación de quienes, a partir de proyectos y sustento en organizaciones políticas y sociales, estamos en búsqueda de la inscripción como candidatos independientes», señaló Artés.

«Por lo pronto, quienes soltemos las banderas de Patria nueva y popular, trabajaremos duro para alcanzar lo más pronto posible unos 40.000 patrocinios y así enfrentar, desarmar y derrotar a la ultraderecha fascista que amenaza a Chile», agregó el profesor.

Cabe recordar que la ley establece como requisito para llegar a la papeleta presidencial un mínimo de 35.361 patrocinios, los cuales pueden suscribirse ante notario o en la plataforma web habilitada por el Servel.

Al cierre de esta nota, 247 personas se encuentran inscritas como precandidatos presidenciales, entre los que destacan la vidente peruana Zita Pessagno, el senador Karim Bianchi y el excandidato Tomás Jocelyn-Holt.

Artés: «El cobre debiera volver a manos chilenas en su totalidad»

Este es el tercer intento de Eduardo Artés de llegar a la presidencia de la República. De cara a su nueva candidatura, el abanderado del PC (AP) ha promovido la renacionalización del cobre, la incorporación de Chile a los BRICS, la reindustrialización del país y el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel.

«Somos el país con un 28% de la producción de cobre a nivel mundial, por lo tanto el cobre debiera volver a manos chilenas en su totalidad. Empezando por levantar y construir refinerías y fundiciones (…) Además de eso, crear una nueva industria y desarrollar otros sectores. Y esto lo digo en relación a lo que es la agroindustria. En este país desgraciadamente no tenemos seguridad alimentaria, el 70% de todo lo que comemos viene de afuera», señaló Artés en radio Biobío.

En materia migratoria, el profesor afirmó que «claramente nosotros no vamos a promover el ingreso en forma indiscriminada. Al contrario, vamos a tomar las medidas (…) para que no se entre en forma libre, sino que por los canales normales, legales y oficiales. No entra nadie por otra manera».

«En un momento determinado de la historia, Bachelet, Piñera y todos promovieron la inmigración y con una cosa muy simple, porque al empresariado le interesa que sobre mano de obra para bajar los sueldos (…) tiene una connotación económica, de súper ganancias de parte del empresariado», agregó.