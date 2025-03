«Asesina»: Carolina Tohá fue agredida y perseguida por manifestantes en el barrio Lastarria

La precandidata presidencial y exministra del Interior Carolina Tohá fue agredida por un grupo de manifestantes durante la noche de este viernes mientras transitaba por los alrededores del barrio Lastarria, en Santiago Centro.

El hecho ocurrió a las afueras del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), donde un grupo de manifestantes conmemoraba cinco años de la muerte de Cristián Valdebenito, un obrero de la construcción que falleció tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena durante el estallido social.

Tohá, que pasaba por el lugar en ese momento, fue reconocida por los manifestantes, quienes la siguieron por varias cuadras mientras la increpaban y le gritaban insultos de alto calibre.

«Asesina», «muestra la cara» y «martirizas a nuestro pueblo», son algunos de los gritos más suaves que recibió la exministra del Interior. El episodio fue grabado por los propios agresores, quienes luego publicaron y difundieron los registros en redes sociales.

Tohá fue funada en Barrio Lastarria:pic.twitter.com/rkDCSAreQy — Mr. Zac (@DrakHov) March 8, 2025

Horas más tarde, Tohá condenó el ataque a través de su cuenta de Twitter:

«Hoy caminando por la calle un grupo de manifestantes me agredió por varias cuadras. Nunca he evadido los disensos, pero la violencia nunca será la forma de resolverlos. He trabajado siempre por esos principios y lo seguiré haciendo sean quienes sean los afectados y los agresores», escribió la exministra.

Mundo político solidariza con Tohá

Tras la agresión a Tohá, varias figuras del mundo político condenaron el ataque y enviaron su apoyo a la exministra del Interior.

«Condena total a la agresión sufrida por Carolina Tohá. Las agresiones y la violencia solo son cobardía disfrazada. Nunca serán el camino», manifestó el Gobernador Metropolitano, Claudio Orrego.

«Condeno enérgicamente la agresión que sufrió anoche Carolina Tohá. La violencia nunca es el camino. Podemos tener siempre legítimas diferencias, pero no corresponde manifestarlas con violencia. El diálogo debe ser la base del Chile que queremos», señaló por su parte la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, envió «un fuerte abrazo solidario a Carolina Tohá por la cobarde agresión de la que fue víctima ayer».

«En una democracia, las sanas y legítimas diferencias se procesan con diálogo y respeto, jamás con violencia. Ese nunca será el camino», agregó el edil.