Asesor de diputado Alinco recibió millonaria indemnización y fue recontratado con aumento de sueldo

Rodrigo Álvarez Seguel, abogado y asesor del diputado independiente René Alinco, recibió una millonaria indemnización tras ser desvinculado de la Cámara de Diputadas y Diputados, aunque meses después fue recontratado con un aumento en su salario.

Según reveló un reportaje de Ciper, en octubre del año pasado Álvarez percibió $11,7 millones por concepto de indemnización, dentro de los cuales se incluyeron $5 millones correspondientes a 73 días de feriado legal acumulado. Cuatro meses después, sin embargo, volvió a formar parte del equipo del parlamentario, esta vez con un sueldo mensual de $3,1 millones —un millón más que antes.

Consultado por el medio antes mencionado, Álvarez defendió la indemnización, argumentando que nunca se tomó vacaciones durante su trabajo con Alinco, ni siquiera en los recesos legislativos.

Aunque no aceptó que sus declaraciones quedaran grabadas, afirmó que su presencia en el Congreso es limitada porque su labor principal es acompañar al diputado en Coyhaique, y que él mismo costea esos traslados.

En febrero, Álvarez firmó un nuevo contrato que no establece un límite horario para sus funciones en la Cámara. No es la primera vez que protagoniza una situación similar: en 2021, también fue desvinculado y recibió una indemnización de $7 millones tras tres años de trabajo con el mismo parlamentario.

Cabe recordar que la normativa del Congreso establece que los asesores contratados como Personal de Apoyo están sujetos al Código del Trabajo, lo que significa que deben ser finiquitados al término del período legislativo. Esto implica que cada cuatro años, al concluir el mandato de un diputado, los asesores son desvinculados y reciben las indemnizaciones correspondientes.

Sobre su regreso al equipo, Álvarez explicó que se debió a una “reorganización interna” y a un cambio en las condiciones que motivaron su salida en primer lugar. Por su parte, el diputado Alinco aseguró que la desvinculación de su asesor se originó por un “problema personal” y que fue de común acuerdo. “Fue una renuncia voluntaria, en que se usa el término ‘mutuo acuerdo’. No hubo ningún problema con Rodrigo”, señaló.

Alinco también descartó cualquier irregularidad en el proceso y restó importancia a los motivos de la salida de su asesor: “Yo no soy asistente social, no me meto en la vida privada. Tomo decisiones y soy responsable: yo finiquito, despido y contrato”.