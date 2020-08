Asociación de cuidadoras de personas con diversidad funcional denuncian grave vulneración de derechos en Hospital Fricke

View this post on Instagram

Las Cuidadoras de la Asociación Yo Cuido Manifestamos nuestra indignación desde que comenzó la pandemia hemos vivido sistemáticamente discriminación en los centros hospitalarios por tener condiciones de salud de base, enfermedades crónicas o ser persona mayor siendo víctimas del llamado "manejo compasivo". ❌ 📣 El día miércoles 12 de Agosto la presidenta de la Asociación Mariela Serey recibe un llamado desde el Hospital Dr. Gustavo Fricke/SSVQ, donde el Dr. Miguel Pizarro indica que por decisión de la comisión médica se decide manejo compasivo para su padre don Wenceslao Serey Serey, pasando así por encima de la decisión de la familia que 2 días antes había sido consultada y que indicaron se hicieran todos los esfuerzos, incluso ventilación mecánica. Don Wenceslao Serey (80 años) lleva un mes hospitalizado producto de una fractura de cadera por la que fue operado para luego en el periodo de recuperación, se contagió intrahospitalario de COVID-19. Es importante señalar que esto ha sido sistemático, Jessica Hidalgo madre cuidadora con cáncer en remisión contagiada de covid fue dejada por 2 horas en el pasillo de la clínica Red Salud Alameda sin oxígeno siendo que llegó grave, diciendo el médico de turno a su hijo "tu madre por su condición morirá en menos de 3 horas" situación revertida por otra cuidadoras quien llegó al establecimiento a pelear por un ventilador mecánico, y aunque lo consiguió el daño ya estaba hecho, Jessica murió 2 semanas después. Y así podríamos describir tantos más sin olvidarnos de Óscar quien también fue discriminado por tener síndrome de down y dejado morir. Según el Ministro de Salud Dr. Enrique París hay ventiladores disponibles, estamos en etapa paso a paso en vías del desconfinamiento. La subsecretaria sra. Paula Daza presentó un documento con sugerencias para la atención de Personas con discapacidad, diciendo que en Chile nadie era discriminado, sin embargo nos siguen matando. 📌¿Hace cuantos años en Chile se práctica la eutanasia pasiva sin consentimiento de los familiares?Persuadidos en una situación de estrés y dolor a firmar un documento en donde estampamos la condena de muerte. 📣 Difunde‼ #YoCuido #covid19chile