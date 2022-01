Asociación de Ribereños del Río Cachapoal por tragedia carretera en Peumo: Es el MOP quien tiene la mayor responsabilidad

A través de una declaración pública, la Asociación de Ribereños del Río Cachapoal responsabilizó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por la tragedia carretera ocurrida en Peumo, y advirtió que estos accidentes son consecuencia de mantener la ruta sin condiciones ni estándares mínimos de seguridad.

«Nuevamente nos golpea una terrible tragedia. Nueve personas pierden la vida en el camino de la fruta, frente a Peumo, sumándose trágicamente a familiares y amigos que hemos perdido en ese ya maldito camino, a causa de mantenerlo sin condiciones para que los usuarios lo utilicemos con estándares mínimos de seguridad», afirmaron desde la agrupación, que representa a organizaciones sociales y vecinos de Peumo, Las Cabras y Pichidegua.

En ese sentido, recalcaron que «el alto y creciente flujo vehicular, la gran cantidad de camiones de alto tonelaje y la estrecha calzada, en algunos sectores hasta sin berma, son una bomba de tiempo para que volvamos a lamentar nuevas tragedias. La dirección general de concesiones del MOP tiene la mayor responsabilidad en esta tragedia. Este organismo durante mas de 20 años ha sido incapaz de concretar un proyecto para hacer una carretera como corresponde».

Desde la Asociación recordaron que el MOP «despilfarró 1,3 millones de UF, prefiriendo pagar indemnizaciones en vez de invertir ese dinero en las mitigaciones que exigía la resolución ambiental que requería el proyecto que se construía el año 2013. Ya tendríamos la nueva carretera en pleno funcionamiento y no estaríamos lamentando la pérdida de vida de estos trabajadores y el sufrimiento de sus familias, amigos y compañeros. Reiteramos, el costo de las mitigaciones ambientales era equivalente al valor que el MOP pagó en indemnizaciones a la concesionaria anterior, el año 2013», puntualizaron.

Sobre las posibilidades de modernización de la ruta, los vecinos y organizaciones detallaron que actualmente, el MOP «tiene el proyecto completo licitado el año 2008, el tramo Peumo – Las Cabras. Lo tiene con ingeniería desarrollada, expropiaciones hechas, con resolución ambiental aprobada que solo debe actualizar y es de mucho menor costo que lo que concesionó ahora a 45 años».

En este punto, dijeron no entender «por qué si el 2008 el proyecto anterior era bueno, ahora no lo es. Si el MOP quisiera, podría comenzar hoy mismo a construir la carretera. Tiene todo el proyecto anterior vigente. No queremos mas muertos».

«En honor a esos lamentables sacrificios continuaremos con mas fuerza luchando contra la opacidad del MOP y porque se hagan las cosas bien, en forma transparente y de una vez se haga la carretera y no sigan maquillando el mismo maldito camino. Con un fuerte sentimiento acompañamos y solidarizamos con los familiares, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas de la negligencia de concesiones del MOP», concluye la declaración.