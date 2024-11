¡Polémica por ataque xenofóbico! Chilena se justifica tras golpear a conductor venezolano y enfrenta demanda de justicia

Un nuevo caso de agresión xenofóbica ha generado indignación en las redes sociales. Esta vez, el incidente involucró a una joven chilena, Constanza Ruiz Bastén, de 26 años, estudiante de Ciencias del Deporte en la Universidad de Las Américas, quien agredió física y verbalmente a un conductor venezolano de la aplicación InDrive. La agresión, registrada en video, ocurrió al mediodía del pasado jueves y ha generado un intenso debate público.

Según el relato de Ruiz, en una entrevista concedida en exclusiva a El Mercurio, el día del incidente había sido “tenso” porque presentaba su tesis en un ramo de la carrera, pero esto no explica el ataque violento hacia el conductor, quien solo le pidió que se sentara adelante debido a las fiscalizaciones. “Es que mi amor, están fiscalizando mucho, por eso se lo estoy diciendo”, fue la frase que, según la agresora, desató su enojo. Ruiz propinó dos manotazos en la cara al conductor, quien posteriormente denunció el hecho.

A pesar de que Constanza Ruiz expresó arrepentimiento, su versión parece desviar la atención hacia su difícil pasado personal, buscando una justificación para su comportamiento. “Me arrepiento bastante de lo que hice”, declaró. No obstante, en la misma entrevista, Ruiz señaló que ha recibido amenazas y hostigamiento desde que se viralizó el video, e incluso afirmó que ha considerado quitarse la vida.

La entrevista en diario El Mercurio fue publicada hoy lunes 18 en el Cuerpo C.

En un intento por minimizar sus propios dichos hacia el conductor, Ruiz aclaró que su afirmación sobre llevar un arma “no era verdad, solamente me asusté y dije esa tontera”. Sin embargo, esto no borra el impacto de sus palabras ni la actitud hostil mostrada durante el viaje.

Relato personal: una narrativa que busca justificar la agresión

Ruiz detalló en la entrevista que vivió una infancia y adolescencia difíciles, incluyendo su internación en el Sename y episodios de drogadicción. “Nunca conocí a mi papá, nunca nadie me dio valores, yo me quedé sola”, comentó. A pesar de haber superado estas adversidades, su historia parece utilizada como una forma de diluir la responsabilidad de sus actos violentos.

“Cometí errores, me metí en la drogadicción. Fui consumidora de pasta base y cocaína, pero me recuperé, salí adelante, me rehabilité”, continuó, intentando explicar su actitud. “No justifico los golpes”, expresó, pero rápidamente añadió que “mi vida ha sido superfuerte igual, a veces ando con rabia, me frustro”.

Revisa parte del video en que se registra el ataque xenofóbico:

Constanza Ruiz Bastén, 26 años, estudiante de 4to año en Ciencias del Deporte y Actividad Física en la Universidad de las Américas.



Es todo.pic.twitter.com/SPmOuwmgWP — emiliano 🇻🇪 (@ElPaisDeLaFe) November 18, 2024

Hijo del chofer agredido: «Lo mejor es que se entregue a la PDI»

En una entrevista con el matinal Buenos Días a Todos de TVN, Ronald, hijo de Deivis Agüero, el conductor afectado, expresó su indignación por la agresión sufrida por su padre. «Lo mejor es que [Constanza Ruiz] se entregue a la PDI«, declaró, haciendo un llamado a que la mujer enfrente las consecuencias legales de su acto. Además, explicó que decidió viralizar el video con el objetivo de identificar a la agresora y poder denunciarla, acción que ya ha sido presentada ante la Policía de Investigaciones (PDI).

Ronald Agüero también señaló que la agresión no fue un hecho aislado y afirmó que Ruiz «ha tenido otros casos así», cuestionando la sinceridad de las disculpas públicas de la mujer. «Ella debió pedir disculpas por presión«, sostuvo, agregando que el incidente dejó a su padre profundamente afectado: «Mi papá no quiere saber nada de ella, fue un trauma», concluyó el hijo del chofer venezolano.

Xenofobia y violencia: un problema sin atenuantes

El caso de Ruiz pone nuevamente en evidencia la xenofobia y violencia que enfrentan muchos migrantes en Chile. El conductor venezolano no ha hecho más declaraciones públicas después del incidente, salvo para confirmar que recibió el ataque y que tomó medidas legales. Ruiz, por su parte, intentó disculparse con él a través de mensajes, pero afirmó que fue bloqueada.

Aunque pueda haber factores atenuantes en la historia personal de Constanza Ruiz, como su difícil infancia y sus experiencias de drogadicción, la violencia y el racismo nunca son aceptables ni justificables. Su conducta refleja actitudes xenofóbicas que no pueden ser explicadas por su pasado, y poner el foco en sus dificultades personales desvía la atención del verdadero problema: un acto de agresión basado en prejuicios y discriminación.

El rol de El Mercurio, un medio de comunicación con una línea editorial cercana a la ultraderecha, también resulta cuestionable. Al destacar extensamente el pasado traumático de Ruiz y sus intentos de disculpa, el diario parece suavizar la gravedad del incidente, restando peso a la violencia y xenofobia explícita mostrada en el video. Este enfoque puede contribuir a normalizar o minimizar este tipo de comportamientos, lo que resulta especialmente preocupante en un contexto donde los discursos de odio y las actitudes xenofóbicas están en aumento.