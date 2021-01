Aucán Huilcaman denuncia desconocimiento profundo del gobierno sobre experiencia internacional con policías de pueblos indígenas

Por Angela Pong

Comunidades mapuches de Temuicuicui y la Autónoma Ercilla, anunciaron la creación de la Policía Comunitaria Mapuche, tras reunirse en un Lef Trewún (reunión de emergencia) durante el 18 y 19 de enero. Una iniciativa que fue calificada de “ilegal” por el gobierno de Sebastián Piñera.

La reunión de emergencia, tal y como señalan en un comunicado, surgió como consecuencia del allanamiento masivo a seis comunidades mapuche que “destruyó viviendas, violentó a niños, a mujeres y ancianas que viven en paz”y dejó a un detective fallecido, hecho que fue ampliamente difundido en los medios .

En cuanto a la reglamentación o regulación de la función de la Policía Comunitaria Mapuche es una resolución que todavía no se define, como también no se establece aún si se ocuparán o no armas. Estas decisiones se tomarán en la etapa siguiente de un plan de autodeterminación en el que el pueblo Mapuche trabaja.

Estatuto de Autodeterminación Mapuche

El werkén (vocero) del Consejo de Todas Las Tierras, Aucán Huilcaman, declaró a El Ciudadano que el anuncio de la policía comunitaria mapuche es parte de un acuerdo mayor que vienen trabajando las comunidades mapuches desde 2016, en el contexto de la adopción del Estatuto de Autodeterminación.

“El 30 de noviembre de 2016 nos reunimos en la asamblea constituyente mapuche cientos de comunidades, luego el 11 y 12 de diciembre de 2019 nos volvimos a reunir, y comenzamos una etapa de redacción del Estatuto de Autodeterminación, donde se estableció, en el artículo 26 del estatus escrito, la creación de una policía comunitaria mapuche” señaló.

Este estatuto está amparado internacionalmente por el artículo tres de las Naciones Unidas declarado en 2007, mencionado a través del Derecho de la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas, a través del cual las comunidades tienen el derecho de decidir sus propias formas de gobierno y de desarrollo económico, cultural y social.

Experiencia internacional de policías de pueblos indígenas

Huilcaman indicó que ha percibido un desconocimiento profundo del actual gobierno con respecto a la experiencia internacional con policías de pueblos indígenas, y se refirió a varios ejemplos en distintos países.

“Los Inuits en Groenlandia tienen policía. Nueve pueblos indígenas tienen policía en Estados Unidos, llamados Tribal Police, que incluso tienen coordinación con la Policía Federal y la policía comunitaria.En América Latina también hay policías, por ejemplo, en México, con los pueblos Mixes y Los Triquis de Oaxaca; en Panamá el pueblo Guna tiene policía; en Colombia los pueblos indígenas tienen policías comunitarias en el marco de la autonomía territorial” expuso Huilcaman.

Además, el vocero comentó que personalmente se ha involucrado en estas experiencias internacionales de manera exploradora, por eso que apoya firmemente la idea de la creación de la policía comunitaria mapuche, bajo el principio el principio de autodeterminación y soberanía popular.

“Quien se ha sorprendido, es un perfecto y profundo desconocedor de la historia contemporánea de la situación indígena en el mundo”, aseguró.

Criminalización del pueblo mapuche

Desde el gobierno calificaron de ilegal la iniciativa que pretende crear un órgano de seguridad, e incluso, el subsecretario del Ministerio del Interior, Francisco Galli, aseveró “que la creación de este grupo tiene como objetivo proteger una red de narcotráfico que opera en el territorio de Temucuicui”.

Ante esta declaración, el werkén Huilcaman lamentó que el subsecretario Galli “sea un profundo desconocedor” de los derechos que dispone el pueblo Mapuche a través del derecho internacional, además indicó que tiene una visión muy restringida de la historia del pueblo mapuche, por lo que es difícil propiciar un debate sobre estos asuntos tan relevantes.

“Estoy a disposición y me ofrezco para ilustrarle la historia al subsecretario Galli, sobre la situación de policías para pueblos indígenas en el mundo y los derechos internacionales del pueblo mapuche; lo invito a que conversemos constructivamente, porque el desconocimiento y la ignorancia no solo le hace mal al pueblo mapuche, sino que le hace daño a todo el pueblo chileno”, enfatizó.

Ante la acusación de la red de narcotráficos en Temucuicui por parte del gobierno, Huilcaman reafirmó que la idea del narcotráfico evidentemente tiene el propósito de criminalizar y ensuciar la legítima causa Mapuche, por situaciones que pudieran ser puntuales, pero que no comprometen nuestra causa fundamental.

“Doy mi palabra y mi fe pública de que no hay tal situación”, concluyó.