Áxel Campos en estado crítico: crece la tensión por huelga de hambre mapuche

Este jueves 26 de marzo, Áxel Campos fue trasladado tras sufrir una grave descompensación de salud en un contexto de creciente gravedad. Todo en el contexto de la huelga de hambre realizada por cinco presos políticos mapuche desde el pasado 16 de febrero: Oscar Cañupan, Axel Campos, José Lienqueo, Roberto Garling y Bastián Llaitul.

Campos manifiesta un severo deterioro físico, además de una importante pérdida de peso, que se volvió aún más grave posterior a que, junto a Lienqueo, comenzara una huelga seca el pasado 23 de marzo, lo que aumentó de forma drástica los riesgos para su vida.

Además, el traslado de Campos se realizó en condiciones críticas, lo que ha encendido las alarmas entre los familiares, comunidades y organizaciones de derechos humanos, que venían advirtiendo sobre el inminente riesgo vital de quienes estaban en huelga. También se señala que fue regresado al recinto penitenciario sin las medidas de resguardo ni las condiciones adecuadas para recibir atención en caso de una nueva descompensación.

El estado de salud de los cinco huelguistas se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Por esta razón, se está exigiendo de manera urgente el traslado inmediato de Campos al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, con el fin de que pueda recibir atención médica oportuna y con pertinencia cultural, en función de la gravedad de su condición.

A la vez, se solicita intervención inmediata de las autoridades y la presencia de organismos de derechos humanos que garanticen el resguardo de la vida y la integridad de todos los huelguistas.

La familia de Campo y diversas organizaciones advirtieron que podrían haber consecuencias irreparables si no se realizan acciones concretas e inmediatas.