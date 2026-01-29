Las JJCC despliegan ayuda masiva hacia el sur para combatir la emergencia por incendios

Este martes 27 de enero, integrantes de lasJuventudes Comunistas (JJCC) viajaron al centro sur de nuestro país con el objetivo de repartir ayuda a los afectados por los incendios forestales, que cobraron la vida de 21 personas y dejaron a más de 20 mil damnificados en situación de vulnerabilidad.

La organización instaló desde el 19 de enero un punto de acopio central en Ñuñoa, con el fin de apoyar a las familias

Gracias al trabajo de cientos de jóvenes, la organización logró reunir media tonelada de fideos y tallarines, 5 toneladas de agua, 400 latas de atún y 4 mil toallas higiénicas. Los suministros fueron transportados este martes hacia la zona sur en un cargamento escoltado por la delegación del Comité Central.

En conversación con El Ciudadano, Catalina Lufín, presidente de las JJCC, señaló que las emergencias cuentan con varias fases, a las que ya han aportado con una primera etapa inicial de remoción de escombros. Además, indicó que durante las próximas semanas, miembros de la organización viajarán para aportar en la reconstrucción de viviendas.

“Sabemos que la solidaridad es un emblema del pueblo chileno, pero con el paso de las semanas, los medios de comunicación comienzan a pasar a la siguiente noticia y eso genera una especie de amnesia colectiva. Nos parece importante prevenir eso a través de una estrategia que contempla olas de voluntarios, que harán recambio semana a semana para permitir el descanso pero también darle masividad y amplia participación a un proceso que requiere del aporte de todos”, declaró Lufín al respecto.

En cuanto a la coordinación con autoridades locales, la presidenta de las JJCC señaló que están en coordinación con concejalías, CORE y autoridades de gobierno de la zona con el fin de garantizar que la ayuda llegue a lugares donde realmente se necesita.

Además, indicó que “las Juventudes Comunistas de Biobío junto a varios otros jóvenes conmovidos por la catástrofe levantaron una plataforma de voluntariado local, ‘Red de jóvenes voluntarios’, por medio de la cual también distribuyen diariamente alimento, agua, útiles de aseo y otros a las familias que están pernoctando en el sector”.

Para la organización, el mayor desafío para nuestro país, es tomar medidas para que estas tragedias no vuelvan a ocurrir:

“Conocemos nuestro territorio nacional y también cómo ha ido avanzando la catástrofe climática, por lo que se hace más urgente que nunca avanzar en una Ley de Incendios que permita mitigar y prevenir los siniestros”.

Por último, Lufín declaró que en tiempos donde se promueve el individualismo y el “sálvese quien pueda”, la solidaridad es un acto de rebeldía.

“Este esfuerzo de cientos de jóvenes, insuficiente por sí solo pero que se suma a lo que estan haciendo muchas organizaciones y municipalidades en Chile, nace de un profundo sentimiento de amor por los nuestros, por nuestra clase, que hoy sufre las consecuencias de la tragedia pero que mañana se levantará nuevamente con el coraje que la caracteriza. Y allí estaremos nosotros, codo a codo”, concluyó.