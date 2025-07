Sofía necesita ayuda urgente: adolescente lleva más de 4 meses hospitalizada sin tratamiento efectivo en Chile

Por Camila Silva Cortés

La adolescente de 16 años, Sofía Martínez Parra, ha estado hospitalizada por más de 4 meses a causa del padecimiento de 3 síndromes diferentes: el de Wilkie, Cascanueces (Nutcracker) y gastroparesia, además de diversas alergias alimentarias y dolores constantes. Lamentablemente, la joven no ha podido ser tratada ni en clínicas ni en hospitales del país, por lo que la familia pide ayuda médica o económica para tratar a Sofía.

En marzo de este año, el médico William Uribe, quien trabaja en el Hospital Base de Linares, diagnosticó a la estudiante de tercero medio del colegio Abate Molina de Longaví, Región del Maule. Uribe y el equipo médico del hospital, junto a la familia de la joven, han buscado la manera de que Sofía sea atendida en un centro que cuente con especialistas. Sin embargo, no han obtenido respuestas positivas al respecto.

Verónica Parra, madre de Sofía, señaló a El Ciudadano que los síndromes que tiene la adolescente son altamente complejos y poco frecuentes, lo que dificulta saber con certeza cuáles son los tratamientos más adecuados para la joven, ya que ninguno le asegura un 100% de efectividad.

“A veces nos equivocamos en tomar las decisiones y he querido ir dando paso a paso para poder ir resolviendo lo mejor que pueda el caso de mi hija y ojalá así esperar que aparezca alguien, a lo mejor de la parte pública, que nos pueda ayudar”, declaró Veronica.

Tres diagnósticos poco frecuentes, cuatro meses hospitalizada y cero soluciones: familia de Longaví busca desesperadamente una salida médica para la joven estudiante Sofía Martínez Parra. (Fotografía cedida con el consentimiento de la familia de Sofía).

Actualmente Sofía se encuentra hospitalizada ya que necesita cuidados especiales, porque sufre de constantes dolores y “lamentablemente no se puede alimentar como nos alimentamos todos porque su cuerpo rechaza todo tipo de alimentación a través de vómitos, dolores, náuseas y ahora se encuentra con una alimentación que es una alimentación vía venosa”, declaró Verónica Parra.

Sofía tiene 16 años y está cursando tercero medio. Su familia está compuesta por su madre y dos hermanas mayores. La adolescente se atiende por Fonasa y no cuenta con los medios económicos para atenderse en una clínica.

La familia de Sofía se ha visto emocionalmente afectada por la situación. “Entonces es una afección que va emocionalmente y familiarmente afectándonos a todos porque emocionalmente Sofía ha sufrido mucho porque no puede seguir la vida normal”, señaló Verónica.

Ante la difícil y angustiante situación que enfrenta Sofía, se han comenzado a organizar campañas solidarias en su apoyo tanto en Longaví como en Linares. La primera de estas actividades será un bingo programado para el 5 de julio en su ciudad natal. Además, en las semanas siguientes se realizarán otros eventos a beneficio en Linares, impulsados por amigos y cercanos de la familia.

Una de las opciones que tiene la adolescente para poder tratar los padecimientos es buscar ayuda en el extranjero, sin embargo no es algo sencillo para la familia de la joven. “Hay que sacar pasaporte, contratar un seguro clínico a otro nivel. No solamente el seguro que uno saca cuando viaja, sino que un seguro clínico para que pueda atender las atenciones correspondientes. La estadía no va a ser gratuita”, declaró Parra

La madre de Sofía, educadora de párvulos, actualmente se encuentra con licencia médica por salud mental, la que fue otorgada inicialmente en el Hospital de Linares y luego tramitada en la comuna donde reside. La situación emocional y económica ha sido especialmente difícil desde el diagnóstico, obligándola a priorizar completamente el cuidado de su hija.

Además, la familia enfrenta otra carga económica significativa: la hija mayor también padece una enfermedad compleja que requiere medicamentos de alto costo, algunos de ellos importados desde el extranjero. Esta realidad ha perjudicado aún más el presupuesto familiar.

Durante la estadía de Sofía en Santiago, la madre logró mantenerse a su lado gracias al apoyo de algunos amigos. Actualmente, Verónica se traslada diariamente desde Talca, donde puede dormir en la casa de una persona conocida, lo que implica nuevos gastos en transporte y alimentación.

Pese a todo, la familia no ha bajado los brazos. “Yo estoy 24/7 con mi hija, no la he dejado sola en ningún momento”, cuenta su madre, quien sigue apelando a la solidaridad de la comunidad y buscando distintas formas de apoyo para sortear esta etapa tan compleja.

La historia de Sofía no solo es una llamada de atención al sistema de salud chileno, sino también un grito de auxilio. Su familia no pierde la esperanza de que alguna clínica, médico o institución pueda ofrecer una solución. Cualquier aporte —médico o económico— puede marcar la diferencia.

