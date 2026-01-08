Inflación cierra 2025 en su menor nivel desde 2020: IPC de diciembre cayó 0,2%

Un cierre de año con alivio para los bolsillos: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en diciembre una variación de -0,2%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Con ese dato, la inflación de 2025 acumuló 3,5% (y 3,5% a doce meses), su nivel más bajo desde 2020 —año en que el indicador cerró en 3,0%—, en una señal de menor presión de precios al terminar el año

Baja de la inflación: qué explica el IPC negativo de diciembre

El INE detalló que en diciembre siete de las 13 divisiones de la canasta aportaron incidencias negativas. Entre las bajas, destacaron vestuario y calzado (-3,2%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,4%), dos ítems sensibles para el gasto cotidiano. En vestuario, por ejemplo, la caída se relacionó con retrocesos en productos como pantalones y camisas/poleras de hombre. En alimentos, bajaron con fuerza algunos productos frescos, como los tomates (-12,4%) y las frutas de estación (-5,5%).

También hubo descensos relevantes en servicios: el transporte aéreo internacional cayó 15,9%, mientras que el pack de telecomunicaciones bajó 4,8%, ambos con incidencias a la baja en el indicador general.

Baja de la inflación: dónde subieron los precios y qué mirar en enero

No todo fue descenso. La división restaurantes y alojamiento subió 0,6%, empujada por alzas en consumos en restaurantes, cafés y similares. Además, el transporte aéreo nacional aumentó 18,8% en el mes, recordando que algunos precios pueden moverse con fuerza por estacionalidad.

De todas formas, el dato de diciembre —con caída mensual y un 2025 cerrando en 3,5%— instala una señal positiva: la baja de la inflación empieza a sentirse en varios rubros, especialmente en alimentos frescos, vestuario y algunos servicios. El desafío, hacia adelante, es que ese alivio se refleje en el costo de vida de hogares de distintos ingresos, en todo el país.

Revisa aquí el Boletín estadístico del INE sobre el IPC

