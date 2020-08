Bajo el liderazgo del ministro UDI Víctor Pérez la ultraderecha azuza el fuego de la guerra civil en el Wallmapu-Araucanía

Durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo, grupos organizados de ultraderecha atacaron de forma violenta a los comuneros mapuche de las municipalidades de Victoria, Curacautín, Ercilla y Traiguén, en la región de la Araucanía.

En Victoria y Curacautín se produjo el desalojo de los comuneros mapuches de la sede la Municipalidad local, a la que habían ingresado desde el pasado lunes en apoyo a la huelga de hambre que mantienen el machi Celestino Córdova y otros compañeros encarcelados.

El machi y otros ocho presos de la cárcel de Angol, llevan más de 90 días en ayuno, a los que se sumaron otros siete comuneros en la cárcel de Temuco, desde el pasado 19 de julio.

Audios reveladores

En un audio que circula en las redes sociales, se puede apreciar como Gloria Naveillan, vocera de APRA, grupo de ultraderecha de la Araucanía ,integrado por latifundistas, agricultores y empresarios forestales, llama a actuar contra los comuneros mapuche en la municipalidad de Victoria.

“Señores nos juntamos a las doce (medianoche) en la plaza (de Victoria), cuántos levantan la mano, necesito saber con quiénes contamos, porque no vamos a ir diez guevones, tenemos que ser treinta o cuarenta personas, con palos y lo que necesiten. La UDI la tenemos que recuperarla hoy día, la UDI es del pueblo, no es de los que la tienen tomada”, se puede escuchar en el audio.

Audio de Gloria Naveillan, vocera de Apra y de los latifundistas de Malleco, incitando a civiles a desalojar a comunerxs… https://t.co/fBhQK5M7R5 — ACIWA – Comunicaciones (@aciwallmapu) August 2, 2020

De acuerdo con diversas denuncias de pobladores, los elementos de Carabineros no hicieron nada para detener a los civiles armados con palos, que además lanzaron piedras e incendiaron una camioneta, como parte del ataque racial.

Como consecuencia de estos lamentables hechos 20 personas fueron detenidas.

También circula un audio en el que uno de los integrantes de los grupos de ultraderecha le relata a un funcionario de Carabineros los planes para agredir a los comuneros mapuches y desalojarlos de la municipalidad.

En el material se puede escuchar al miembro del grupo organizado solicitando autorización para perpetrar el ataque, mientras que el carabinero le responde: “Tristemente como carabinero no podemos hacer eso, me entiende, por norma constitucional (… ) Le encuentro razón en todo lo que usted me ha dicho, pero lamentablemente no podemos hacer eso por norma constitucional”.

Ante la respuesta, el seguidor de la ultraderecha le pidió entonces que Carabineros no se metiera y los dejara actuar

“Que no se metan en nada y os dejen ser a nosotros (…) Déjenos a nosotros y no hagan nada. Estamos recuperando nuestra municipalidad que nos sirve a todos”, afirmó.

Esto demuestra que las agresiones fueron perpetradas con la anuencia de Carabineros, que siempre estuvo al tanto de los planes violentos y decidió no actuar.

Incendio Ercilla Imagen: Bío Bío.

Incendios en municipalidades

En horas de la noche del sábado, también hubo un incidente en el municipio de Curacautín, luego que personal de Carabineros llegara hasta la casa edilicia para agredir y desalojar a los mapuches del recinto.

Mientras que durante la madrugada de este domingo, dos incendios destruyeron las municipalidades de Ercilla y Traiguén, en los que también habían ingresado comuneros para realizar una toma pacífica en apoyo a la huelga de hambre del machi Celestino Córdova y presos políticos.

Imagen: Bío Bío.

“En el caso de Ercilla, el incendio se propagó y afectó a otras dos inmuebles, además de un bus y otras maquinarias, mientras que en Traiguén el siniestro destruyó la alcaldía y otras oficinas”, reseñó BioBio.

Voluntarios de Bomberos trabajaron para controlar las llamas y determinar cómo se originó el fuego.

Participación de Carabineros y Pérez Varela

Los integrantes del Consejo de Todas las Tierra denunciaron que los actos de odio raciales de los grupos de ultraderecha en contra de los Mapuche, es producto directo de la responsabilidad de todos los gobernantes pos-pacificación de la Araucanía, “quienes han propiciado los despojos de los derechos patrimoniales y han aplicado la doctrina de la negación con el Pueblo Mapuche y sus derechos”.

Por tal motivo, señalaron como directos responsables al Gobierno de Sebastián Piñera, quien ha militarizado la región del Bío Bio y la Araucanía.

“Esperamos que las comunidades Mapuche no tomen acciones raciales en contra de todos los Chilenos o los Winka y se ponga en riesgo la vida desde aquí en adelante. Los enfrentamientos raciales que sucedieron en Checolosvaquia, en Yugoslavia y en Ruanda, resultaron terribles y desastrosos para esos Pueblos”, alertaron en un comunicado que lleva la firma de Aucan Huilcaman, encargado de las Relaciones Internacionales de la organización.

También señalaron que esperan “que no se produzca un estallido social en la Araucanía”.

Con base en los testimonios y audios que han circulado hasta el momento, condenaron la complicidad de Carabineros y del recién designado ministro del Interior, Víctor Pérez Varela.

“Las acciones de odio raciales y de violencia queda fehacientemente demostrado que fue previamente coordinado con Carabineros y personas de organizaciones de los denominados agricultores de la Araucanía. A este respecto, hay suficiente evidencia que Carabineros abandonó su deber y del cual recae toda la responsabilidad institucional y política del ministro del Interior Víctor Pérez Varela”, indicó el Consejo de Todas las Tierras

“Los incendios de los vehículos se realizaron en presencia de carabineros y no tomaron ninguna acción en contra de los violentistas (…) Todos los actos raciales en contra de los Mapuche se efectuaron en horario del Estado de Excepción, es decir en pleno toque de queda”, subrayó el comunicado firmado por Huilcaman.

Tras reunión con Alcalde, Amra, el ministro Víctor Pérez y el subsecretario Juan Francisco Galli, se coordinaron los violentos desalojos de anoche en 4 municipalidades de la Araucanía.

(APRA) movimiento fascista integrado por latifundistas, agricultores y empresarios forestales) pic.twitter.com/PVwsnypP8t — PIENSAPRENSA 219,7 mil Seguidores (@PiensaPrensa) August 2, 2020

La organización recordó que hace dos semanas la directiva de la Unión Demócrata Independiente UDI, en la que milita el titular del Interior, afirmó que había que terminar con el «terrorismo» en la Araucanía, y que los “los hechos raciales y la violencia confirman que la UDI, está detrás de todos estos actos deplorables”.

Por tal motivo, los miembros del Consejo de Todas las Tierras condenaron la agitación de la violencia racial por parte del nuevo ministro del Interior, de la UDI y de los denominados dirigentes de los agricultores de la Araucanía.

