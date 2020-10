Bajo la amenaza de que el paro «sólo está suspendido», camioneros se reunirán este martes con Víctor Pérez

Está previsto que este martes a las 9:00 de la mañana, los camioneros agrupados en la Confederación Nacional de Transporte de Carga sostengan una reunión con el ministro del Interior, Víctor Pérez, con la finalidad de abordar las propuestas del gremio en materia de seguridad.

En concreto, se evaluarán los 9 puntos que fueron acordados por los camioneros con el Gobierno como condición para levantar el paro realizado en agosto, que puso en riesgo el abastecimiento de alimentos, medicinas e insumos en medio de la pandemia de COVID-19.

El encuentro se realizará bajo la amenaza permanente de los camioneros de que vuelvan a reactivarse las manifestaciones y bloqueos a las carreteras. Sergio Pérez, presidente de la CNTC, afirmó que la paralización sólo está suspendida por lo que es prioritario que los parlamentarios legislen rápidamente leyes represivas en materia de seguridad que impulsan tanto los empresarios del sector como el Gobierno.

Adicionalmente, Pérez indicó que en el encuentro con el titular del Interuos revisarán los avances que han tenido en los puntos del acuerdo y que además «analizarán la contingencia y los últimos ataques a camiones», consignó radio Bío Bío.

En la reunión de este martes también se espera la asistencia de otras organizaciones, como Fenabus y la Multigremial Nacional de emprendedores.

Sin embargo, desde Fedesur indicaron que no participarán del encuentro con el Gobierno por no estar de acuerdo con cómo se han llevado las negociaciones con el gremio y no estar conformes en los puntos de trabajo.