Balacera en Maipú atiza el debate político y los actores se endosan culpas sobre aumento de la violencia

A través de videos grabados por cámaras de televigilancia se puede apreciar el momento exacto en que se inició la balacera ocurrida el martes en la Plaza de Maipú, donde una persona murió y otras seis quedaron heridas.

El hecho se dio la tarde del martes alrededor de las 17:00, cuando decenas de comerciantes ambulantes trabajaban en la vereda nororiente de avenida 5 de Abril con Pajaritos.

Las tomas captaron cuando desde el vehículo color blanco, cuya patente ya está identificada, los sujetos abrieron fuego contra la multitud que en ese momento realizaba compras en una feria de Navidad.

Tras percutar los disparos, el auto huyó raudo del lugar, siendo hasta ahora intensamente buscados por las policías.

El material audiovisual muestra el caos que generó el ataque entre la gente que transitaba el lugar.

El fiscal de Alta Complejidad a cargo del caso, Pablo Alonso, explicó que: “Dentro de las líneas investigativas, una de ellas dice relación con la posible discusión entre grupos que conviven acá en la comuna de Maipú“, indicó.

“Todo hace ver como una de las posibilidades que uno de los heridos sea de la banda rival”, señaló.

Respecto a si existe relación con otra balacera registrada recientemente en una feria navideña de la comuna, el fiscal afirmó: “Dado el contexto del hecho, no podemos descartar ninguna línea investigativa y esa es una de las que consideramos relevante en la investigación”.

Sin embargo, manifestó que “llama la atención para la Fiscalía la cantidad de hechos”.

Una víctima mortal y cuatro heridos

La única víctima fatal es una mujer de 59 años, de nombre Isolda Beatriz Maluenda González, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio tras recibir un disparo en la zona cervical.

Entre las personas lesionadas se encuentra F.A.V.T. (18 años), que recibió impactos balísticos en diferentes partes del cuerpo; J.M.A.A. (27 años), que vio afectada su cadera; P.M.U.D. (29 años), que presenta un impacto balístico en su hombro derecho con salida de proyectil; y R.A.J.T. (23 años), de quien no se ha informado el carácter de las lesiones.

El médico Juan Kehr, director del Hospital El Carmen, indicó que los dos heridos más graves fueron operados anoche y se encuentran internados en la UCI en estado grave, para luego volver a ser operados en las próximas 24 a 48 horas.

Cruce de acusaciones

La balacera registrada en Maipú ha generado enfrentamientos entre los actores políticos del país, sobre la responsabilidad del incremento de la violencia, la falta de prevención de este tipo de hechos y de penas efectivas.

Sebastián Piñera cargó contra el Congreso y responsabilizó a los parlamentario de no aprobar su cuestionada agenda de seguridad.

“¿Qué más tiene que ocurrir para que el Congreso apure de una vez por todas la agenda de seguridad?, que lleva años en el Congreso”, dijo.

“Necesitamos, tanto como el aire que respiramos, mejores herramientas, mejores instrumentos para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, añadió.

Sin embargo, desde el Congreso, el senador José Miguel Insulza (PS) respondió que “la Ley de Armas la están debiendo ellos y en segundo lugar, este es un tema de inteligencia e investigación policial. No es un tema de que si le damos 25 o 30 años más de cárcel a una persona, no es ese el punto, el punto es que no sabemos de dónde vienen las armas”.

“El punto es que los narcotraficantes hacen lo que les da la gana, el punto es que los delincuentes salgan en libertad cuando no deben salir, ese es el punto. Por favor, no hagamos política con esto, es muy dramático y muy terrible. El país está lleno de armas y seguimos haciendo política con eso, por favor”, afirmó, citado por Cooperativa.

Mientras tanto, la analista y académica de la Universidad de Santiago de Chile, Lucia Dammert, planteó que “es bien fácil sacarse el problema con un tema de leyes, creo que acá lo que necesitamos es otro tipo de acciones también. De partida, mejores niveles de control en temas de tráfico de armas, mejores niveles de inteligencia policial para enfrentar a los grupos organizados más fuertes, limitación de la venta de municiones, un mejor registro del sistema de las armas, un registro único, que incluya las armas de militares y policías”.

Banda delictual

Durante la mañana, la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (Ind), sostuvo una tensa reunión con un grupo de autoridades como el ministro del Interior, Rodrigo Delgado y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

Tras dicho encuentro, Barriga recordó que esta situación “se viene arrastrando hace bastante tiempo, la diferencia es que fue en un lugar público, transitado, a plena luz de día y es impactante que se vulnere la seguridad de todos en un incidente así y es por eso que hoy día hay una mesa, que yo estoy segura que se va a planificar, se tomaron decisiones y que sea permanente”.

“Cuando pasan este tipo de cosas se activa todo, pero nos tenemos que activar constantemente y para eso hay que unirse y planificarse, y este es el resultado que comienza hoy día desde esta mesa de trabajo que esperemos entregue la seguridad necesaria a nuestra comunidad”, añadió.

Asimismo, se refirió a nueva hipótesis del hecho, que involucra a integrantes de una banda delictual de la Villa San Luis de la comuna, cuyos integrantes ya han protagonizado incidentes similares en los últimos tiempos.