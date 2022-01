Balance 2021: Comercio exterior de Chile creció un 41% impulsado por envíos no cobre y servicios

En 2021 el intercambio comercial de Chile se elevó hasta los US$ 186.548 millones, logrando un crecimiento del 41% con respecto a 2020, de acuerdo a un informe elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) con cifras del Banco Central de Chile.

«Corresponde al valor más alto desde que existe registro», explicaron desde el organismo. En detalle, las exportaciones anotaron operaciones por US$ 94.705 millones, superando en 29% a los envíos del 2020, marcando a la vez un récord de mayor valor en las ventas al exterior del país. Asimismo, los envíos registraron alzas en sus tres principales categorías: minerales (US$ 58.694 millones, +41%) respecto a 2020, agropecuarios (US$ 6.726 millones,+6%) e industriales (US$ 29.284, +16%).

El informe indica que el cobre lideró el auge de las exportaciones chilenas en 2021, con envíos que alcanzaron la cifra récord de US$ 53.424 millones, con un alza del 41% frente a 2020, llegando a representar el 56% de los embarques del país. En tanto, la cotización internacional del cobre promedió los US$ 4,23 la libra, superando en 51% al promedio del año 2020 (US$ 2,81 la libra), marcando al mismo tiempo el mayor valor más alto desde que existe registro.

Las exportaciones no cobre marcaron un nuevo récord y superaron niveles prepandemia alcanzando US$ 41.281 millones, un alza del 16% frente a 2020. Aquí, se destaca que 700 productos y servicios diferentes alcanzaron en 2021 un valor récord en sus ventas al exterior, entre estos: cerezas frescas, hierro, filetes de salmón, carbonatos de litio, molduras de madera, plata, mejillones, jurel, carne de ave, nueces, avellanas, tocino, frutillas congeladas, vinos variedades Carmenère, Cabernet Sauvignon, Sauvignon blanc, Chardonnay, Malbec y Pinot Blanc, entre otros.

También destacan las exportaciones de servicios que sumaron US$ 1.374 millones (+27,9%) alcanzando el mayor monto exportado del sector desde que se tiene registro. El alza en los envíos fue liderada por las TIC que acumulan ventas al exterior por US$ 522 millones. Aquí destacan los servicios financieros, logísticos, asesorías, publicidad, estudios de mercado, animación, de administración y audiovisuales.

Respecto a los destinos, China por si sola explicó el 38,3% de los embarques chilenos al mundo, seguida de Estados Unidos (16,4%), la Unión Europea (8,6%), Japón (7,7%) y el Mercosur (6,2%). Otros destinos relevantes fueron Corea del Sur, la Alianza del Pacífico, Canadá, India, EFTA, Reino Unido y Centroamérica.

El dinamismo de las exportaciones no solo se expresó a nivel sectorial, pues las 16 regiones del país anotaron alzas en sus ventas al exterior con respecto a 2020, destacando Antofagasta (+US$ 10.687 millones), Atacama (+US$ 1.930 millones), Tarapacá (+US$ 1.642 millones), Valparaíso (+US$ 1.307 millones) y O’Higgins (+US$ 1.280 millones).

Un dato interesante al cierre del año 2021, es que de las 7.302 empresas que registraron ventas al exterior, 1.317 de ellas exportaron por primera vez: «El 97% de los embarques de las nuevas exportadoras se dirigieron a los países con TLC, sus envíos fueron liderados por servicios, cerezas, maquinarias, vino, ajos, nueces y ciruelas deshidratadas», detallaron desde la Subrei.

Las importaciones, por su parte, contabilizaron operaciones por US$ 91.843 millones, reflejando un incremento del 55% frente a igual periodo del 2020. Aquí, las tres grandes categorías anotaron los valores más altos desde que existe registro, con alzas de dos dígitos en sus montos, los bienes de consumo sumaron US$ 27.757 millones (+70%), los bienes intermedios registraron US$ 45.795 millones (+54%), y los bienes de capital contabilizaron US$ 18.291 millones (+40%).

A diciembre de 2021, más de 2.200 productos registraron valores récord en sus internaciones al país, entre ellos destacan teléfonos celulares, automóviles, camionetas, hulla bituminosa, máquinas automáticas, televisores, gas propano, maíz, vacunas, gasolina, medicamentos, carnes bovinas, harinas de tortas de soya, reactivos pcr, productos laminados de hierro y tablets, entre otros.

El 96,2% de las importaciones en el período provino desde países con los cuales Chile tiene Tratados de Libre Comercio, destacando entre ellos China con un 29,5% de participación en las internaciones totales, seguida de Estados Unidos (17,2%), Mercosur (15,9%), la Unión Europea (12,9%) y la Alianza del Pacífico (6,4%).

En línea con lo anterior, la cantidad de importadoras se elevó hasta las 49.059 empresas, anotando un alza del 26,5% frente a las 38.782 importadoras correspondientes al año 2020. De esta forma, en 2021 se registró el número más alto de empresas importadoras desde que se tiene registro.