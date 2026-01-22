Banca multilateral aportará 750 mil dólares a Chile para enfrentar emergencias forestales en el Biobío

Este jueves 22/1 el Presidente Gabriel Boric informó que la banca multilateral, de la cual Chile es miembro, comprometió recursos para contribuir a la respuesta del gobierno chileno ante la emergencia producida por los incendios forestales ocurridos en las regiones de Ñuble y Biobío.

Según informaron desde el Ministerio de Hacienda, se trata del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismos que pusieron a disposición recursos tanto para apoyar las primeras acciones, como para evaluar los daños y pérdidas resultantes de esta catástrofe.



En primer término, el aporte de CAF consiste en una donación de US$250.000, los que serán destinados a labores inmediatas de la emergencia y cuya administración estará a cargo del Ministerio del Interior.

A través de una carta firmada por el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Granados, el organismo expresó «su más profunda solidaridad ante los devastadores efectos del voraz incendio que azota las regiones de Ñuble y Biobío, y que ha ocasionado sensibles pérdidas humanas, y considerables daños materiales».

«Sin duda, se hace presente en las regiones la faceta más cruda del cambio climático. El drástico aumento de temperaturas y la mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos obligan a una acción contundente para mitigar estos fenómenos, así como para mejor preparar a las comunidades para afrontarlos», añade la misiva enviada por Sergio Granados.

Por su parte, el aporte del BID asciende a US$500.000 y se estructura en dos componentes, a fin de apoyar tanto las acciones inmediatas de respuesta, como las labores de evaluación técnica derivadas.

De esta manera, los recursos aportados por el BID se desglosarán en US$350.000 destinados a apoyar las primeras acciones de atención de la emergencia, tales como provisión de bienes, servicios y apoyos necesarios tanto para la población afectada como para los operativos de combate de incendios; y en US$150.000 que serán dirigidos a la contratación de asesores expertos y personal operativo especializado para la evaluación de las necesidades de la emergencia y de los daños y pérdidas resultantes del desastre.

A través de su representante en Chile, Katharina Falkner-Olmedo, el BID señaló que han visto «con mucho pesar los acontecimientos que están afectando a la Región del Biobío y la Región de Ñuble desde el miércoles 14 de enero de 2026 producto de incendios forestales que han costado vidas humanas y han significado grandes pérdidas económicas para la población».

«Junto con expresarle nuestro reconocimiento por las acciones coordinadas por el Gobierno de Chile de alertamiento de la población en riesgo, atención de personas desplazadas y para combatir los incendios forestales, así como por la entereza de la población frente a esta tragedia, deseamos manifestar nuestro compromiso de continuar apoyando al Gobierno de Chile en esta materia», manifestó Katharina Falkner-Olmedo.

