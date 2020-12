Bancada PC por fallo en caso Corpesca: Demuestra la necesidad de anular la “Ley Longueira”

Este miércoles, los diputados y diputadas del Partido Comunista, si bien valoraron el fallo del “Caso Corpesca” que condenó a la ex diputada Marta Isasi como autora del delito de cohecho, y al ex senador Jaime Orpis por cohecho y fraude reiterado al fisco, lamentaron que el SII no se haya querellado por delitos tributarios, lo que permitió que fueran absueltos en este punto.

Al respecto, el parlamentario y abogado Hugo Gutiérrez, quien presentó querellas contra estos ex legisladores y también contra Corpesca, valoró la condena indicando que “hace más de 7 años desde que hice la denuncia por unos email que recibí, que daban cuenta de actos de corrupción cometidos por la ex diputada Marta Isasi, donde habían ofrecimientos en dinero por parte del ex gerente general de Corpesca Francisco Mujica, y sin duda esas circunstancias llevaron a lo que hoy estamos viendo, que es una condena también de un ex senador UDI, Jaime Orpis, por el delito de cohecho. Creo que eso da cuenta de la relevancia que tenía en su momento la denuncia”.

Para Gutiérrez, este fallo entrega más argumentos aún a la nulidad de la Ley de Pesca, sobre la cual el Ejecutivo presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional para frenar su anulación ya aprobada en el Parlamento.

“Si hoy hay un argumento para anular la Ley de Pesca es este dictamen, porque viene a corroborar lo que hemos dicho insistentemente; la ‘ley longueira’ es una ley corrupta y hay un tribunal que dice que fueron cohechados tanto el ex senador Orpis como la ex diputada Isasi, que recibieron dádivas, prebendas a cambio de aprobar esa legislación”, recordó Gutiérrez.

Para el legislador, que el ex Senador Orpis haya sido condenado por 6 delitos de fraude al fisco “da cuenta de la calidad moral que tenía este parlamentario”.

Consultado sobre el rol que podría haber jugado el Servicio de Impuestos Internos, el parlamentario criticó que la institución no se haya querellado, lo que podría haber permitido una condena mayor.

“Lamentablemente como en otros casos, el Servicio de Impuestos Internos es una institución cooptada por el poder Ejecutivo, y que en vez de haber hecho lo correcto, es una institución que al final del día fue encubridora de la corrupción en Chile y particularmente encubridora de ilícitos cometidos por los políticos de aquel entonces, que sin duda lograron que el SII no ejerciera las acciones correspondientes a fin de perseguirlos por los delitos de corrupción que habían cometido”, afirmó Gutiérrez.

“Es una vergüenza que tengamos un Servicio de Impuestos Internos que responda a los requerimientos políticos y no a los requerimientos de los contribuyentes de que se persiga toda denuncia”, concluyó el representante del PC.