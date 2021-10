Bancada PC se solidariza con familiares de presos políticos de la revuelta que realizan huelga para exigir aprobación de Ley de Indulto General

La delegación de diputadas y diputados del partido comunista, llegó hasta la sede de la Confederación de Trabajadores del Cobre para solidarizar y dar fuerza a los y las familiares de los presos políticos que se mantienen en huelga de hambre desde el 27 de este mes y emplazaron al Senado y en particular, a las patrocinantes de la iniciativa, a honrar los compromisos y votar el próximo 2 de noviembre el proyecto de indulto general, tras más de 10 meses de tramitación.

El diputado Boris Barrera, subjefe de la bancada PC rechazó tajantemente la dilatación en la votación de este proyecto indicando que “ es lamentable que las familias tengan que llegar después de más de 10 meses de presentado este proyecto a iniciar una huelga de hambre para sensibilizar a los senadores y senadoras que, como es de costumbre, tramitan de forma lenta cualquier proyecto que llega a esa cámara”.

Video: Cristian Hugo García.

El parlamentario que ha seguido de cerca el clamor de las familias hizo un llamado a los senadores y senadoras a que coloquen este proyecto en tabla, afirmando que “aquí no necesitamos de la derecha, necesitamos solamente de los votos de la oposición y este proyecto se podría aprobar y los primeros votos que esperamos de aprobación son de los patrocinantes, entre ellos, la senadora Yasna Provoste , la senadora Adriana Muñoz y la Senadora Isabel Allende , esos son los primeros votos que esperemos que estén ahí aprobando e impulsando, poniéndole fuerzas porque no podemos esperar que las familias estén aquí en huelga de hambre tratando de tocar la parte sensible de las senadoras”.

Bancada PC realiza visita a familiares de presos políticos de la revuelta que realizan huelga general para exigir aprobar la #LeyDeIndultoGeneral

Video: @CristianGarciaC pic.twitter.com/yPcavwNdBq — El Ciudadano (@El_Ciudadano) October 29, 2021

En tanto, la jefa de la bancada, diputada Karol Cariola criticó que exista en Chile la figura de la prisión política, algo que es fuertemente cuestionado por organismos internacionales, por lo que emplazó al Senado a dar una solución definitiva a las familias de las y los presos de la revuelta.

“Nosotros esperamos que las primeras en aprobar este indulto general sean las patrocinantes de este proyecto de ley, pero además, hacemos un llamado a dejar las volteretas, esto no se trata de gimnasia y se lo digo directamente a una de las candidatas presidenciales; la gimnasia se podrá dejar para otras cosas , pero en esto hay que ser de una sola línea y no podemos estar buscando alternativas o tratando de buscar otras formas que finalmente no resuelven lo de fondo”, afirmó la diputada, citada en nota de prensa.

Además, la parlamentaria descartó que se pueda llegar a otras fórmulas que den tranquilidad a las familias que se encuentran en esta huelga de hambre indicando que “la única solución para hacer justicia es el indulto general y acá esta ha sido una discusión de largo plazo donde se ha analizado cada una de las situaciones que están viviendo los jóvenes que están privados de libertad y en relación a eso se hizo el proyecto de indulto general, así que esperamos que el 2 de noviembre se ponga en tabla y no que se junten a conversar de si lo van a poner en tabla o no, eso es inaceptable, es una vergüenza”.

Por su parte, la diputada Camila Vallejo se refirió al doble estándar de los procesos judiciales en Chile señalando que “es increíble lo que pasa en nuestro país, cómo puede haber tanta diferencia y como a funcionarios del estado que son los únicos que pueden cometer violaciones a los derechos humanos se les tiene libres por las calles a pesar de todos los informes internacionales de vulneración y violación a los derechos humanos y por otro lado, jóvenes sin pruebas en su contra están casi dos años privados de libertad en las cárceles de nuestro país en condiciones muy precarias, rompiendo y destruyendo a sus familias”.

Video: Cristian Hugo García.

“Hay que sensibilizar, pero también hay que decirle a los Senadores y Senadoras que entren en razón, cómo puede ser que retrasen tanto los proyectos , a qué le temen, que den la discusión de frente, que lo hagan dialogando con los y las principales involucrados, pero lo que no pueden hacer es desconocer su responsabilidad política y legislativa que les mandata la Constitución y no tramitar un proyecto de ley como este”, puntualizó Vallejo.

El también diputado Amaro Labra, se refirió a las deficiencias del sistema carcelario chileno y de la injusticia que significa que tantos y tantas jóvenes estén privadas de libertad sin un proceso justo.

“Hay personas detrás, hay vidas que han estado en riesgo porque sabemos que el sistema carcelario chileno es terriblemente malo, no hay juicios correctos, eso ya lo sabemos, esto sucede permanentemente en Chile que hay un doble estándar entre lo que hace un policía y lo que hace una persona común y corriente; hay dos justicias y dos maneras de tratar los asuntos mientras que todos y todas somos iguales. Ese es el estado que quisiéramos construir, que quisiéramos ver”, concluyó el parlamentario.

En tanto, Ximena Vidal, vocera de la asamblea nacional de familiares de presos políticos y madre de uno de los presos políticos, entregó su duro testimonio a los medios, señalando que “para nosotros esta es una necesidad urgente que nuestros hijos salgan de la cárcel, que puedan volver a vivir una vida normal y nosotros también ; créanme que uno como madre no duerme ni una sola noche tranquila, si logramos dormir a veces tres horas en el día es mucho , entonces necesitamos recuperar nuestra tranquilidad, necesitamos que nuestros hijos vuelvan a ser lo que eran. Se lo digo al Sr. Kast , al Sr. Piñera que nuestros hijos pueden ser un gran aporte a la sociedad , ellos no han matado, no han robado, no han violado, no han hecho nada de daño físico a ninguna persona, por eso que merecen estar en la calle”.

“A la señora Marinovic , a la señora Cubillos, tómense la molestia de conocer a las familias y se darán cuenta que somos personas de esfuerzo, somos personas de trabajo, en nuestros hijos no hay nadie de Las Condes o de Vitacura , somos gente de esfuerzo, gente de población que con esfuerzo hemos criado a nuestros hijos con valores de solidaridad y de construir un mundo más justo y eso es realmente lo único que han buscado nuestros jóvenes”, indicó.

Video: Cristian Hugo García.

Verónica Verdugo, también representante de la Asamblea de familiares y grupo de iniciativas por las y los presos de la revuelta y madre de Nicolás Ríos fue clara “el gobierno se ensañó con ellos ; hablan de orden público, nos endosan a nosotros la responsabilidad de orden público y es una vergüenza porque nos hemos reunido muchas veces con personajes políticos que nos dicen que si nosotros les garantizamos el orden público, ¿ de qué están hablando?, eso lo deben garantizar cuando den dignidad a este país, cuando se hagan cargo de las demandas sociales, cuando dejen de reprimirnos, cuando dejen de criminalizar la protesta social”.

“Nosotros dijimos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Continuaremos con la huelga de hambre hasta que el Senado ponga fecha al proyecto de ley y lo vote a favor , porque es justo y necesario por la libertad de todos y todas las presas de la revuelta; venceremos y será hermoso”, concluyó Verónica.