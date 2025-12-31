Bancada PS le quita el piso a Fidel Espinoza y expresa apoyo a diputado Manouchehri

A través de una declaración pública, la bancada de diputados del Partido Socialista manifestó su apoyo al legislador Daniel Manouchehri, en el marco de la solicitud de desafuero realizada en su contra por el senador Fidel Espinoza, también militante socialista.

«Respaldamos plenamente al diputado Daniel Manouchehri ante la acción que busca su desafuero», afirmaron las y los parlamentarios de la bancada del PS en la Cámara.

Seguidamente, destacaron que «Daniel ha tenido la valentía y el coraje de enfrentar redes de poder y corrupción que durante años han operado en Chile, asumiendo todos los costos y riesgos que eso implica. Su liderazgo, junto a la diputada Daniella Cicardini, ha permitido impulsar investigaciones y contribuir a la salida de tres jueces involucrados en graves casos de probidad».

Para las y los diputados del PS, «no existe sustento jurídico para desaforar a un parlamentario por expresiones realizadas en la Sala, en el marco de un debate político previo. Abrir esa puerta sería un grave precedente para la democracia. Intentar silenciar a quienes denuncian redes de poder no puede convertirse en práctica política», advirtieron.

Finalmente, la bancada del PS en la Cámara reiteró que el diputado Manouchehri «cuenta con una legitimidad ciudadana incuestionable. Fue el diputado más votado en la historia de la Región de Coquimbo y una de las mayorías nacionales. Confiamos en las instituciones de justicia actuarán con independencia e imparcialidad», concluyeron.

Recordemos que, tal como informó El Ciudadano, el senador Fidel Espinoza presentó una querella por injurias graves contra Manouchehri, en referencia a la discusión que ambos tuvieron durante la votación de la Acusación Constitucional contra el entonces juez Antonio Ulloa, y en la cual el diputado por Coquimbo le dijo «corrupto» a Espinoza.

