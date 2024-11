Bárbara Figueroa responde a la derecha: “Para imponer cambios hay que ganar una elección”

La secretaria general del Partido Comunista de Chile (PC), Bárbara Figueroa, se refirió a la fase final del actual gobierno del Presidente Gabriel Boric y planteó las prioridades que la colectividad identifica como tareas urgentes que requieren atención hasta el 11 de marzo de 2026 cuando termine su mandato.

Sobre el anuncio del Mandtario, quien no prevé realizar un cambio de gabinete, Figueroa respaldó su decisión y criticó la postura de actores políticos de la derecha, quienes solicitaron una renovación completa de las carteras de gobierno.

“Para imponer cambios hay que ganar una elección”, afirmó la dirigenta.

“Creo que hay una estrategia para demostrar ingobernabilidad impidiendo ritmos en el debate legislativo, en la agenda pública”, agregó, con relación a los dichos de la oposición.

Asimismo, ratificó que su colectividad, espera reunirse con las autoridades para conversar sobre las prioridades de la última etapa del actual gobierno. En especial sobre lo relacionado con el avance legislativo de la reforma de pensiones, la educación y particularmente sobre el omplejo estado en que se encuentra el área de la salud.

“Tenemos una crisis y si no invertimos más, tendremos una doble crisis”, dijo respecto a la necesidad de cubrir estas urgencias mediante el presupuesto 2025, así como con el impulso a reformas y agendas inmediatas.

En sus declaraciones, la líder del PC se refirió a la seguridad como una agenda ineludiblemente prioritaria, mientras que con respecto a las carencias económicas que están afectando a las familias -reflejadas en las deudas y la falta de recursos económicos para alcanzar el mes-, las describió como parte de una agenda silenciosa, pero transversal.

«Es una agenda silenciosa, pero que agobia a las familias, y que son los niveles de deuda y que los salarios no te alcanzan para llegar a fin de mes, pero no porque no estén en un punto princi´pal de una encuesta, nosostros los vamos a desconocer», enfatizó en declaraciones a Radio Nuevo Mundo.

Figueroa también se refirió a la importancia del Pleno que congregó a la Dirección del Partido Comunista la semana pasada, donde se apuntó a examinar los resultados electorales desde una mirada global, capaz de profundizar en “la disputa y la ofensiva de sectores neoliberales más duros a nivel mundial”, dijo, refiriéndose a la victoria del republicano Donald Trump en los comicios presidenciales de Estados Unidos.

Al respecto, indicó que aquello da cuenta de la crisis que vive la la democracia actualmente y que se expresa en el fortalecimiento de estos liderazgos que invocan la protección de las fronteras y lo local.

“Uno podría decir que son populistas, pero claramente no responden a cánones que nos permitan proyectar formas de convivir y construir ciudadanía y sociedad que sean -al menos- civilizatorias”, planteó al medio citado.

“Suena muy bien, es una manera rápida y efectiva de proteger lo nacional, pero eso genera tensiones y acrecienta conflictos; eso finalmente, lo pagan los pueblos y los más vulnerables”, sostuvo la secretaria del PC.

En el ámbito de la política nacional, destacó que en las recientes elecciones municipales y regionales, hubo una alta valoración de los resultados, porque no se cumplió el vaticinio de la derecha sobre un supuesto desplome del oficialismo, lo que además, dejó abierto el escenario para las presidenciales y las parlamentarias de 2025.