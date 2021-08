Bassa cuestiona polémica por los «dos tercios» en la Convención: «Hoy no hay sector político con poder de veto, de ningún lado»

En una entrevista con Radio Cooperativa, el vicepresidente de la Convención Constituyente, Jaime Bassa, abordó la aprobación, por parte de la Comisión de Reglamento, de una indicación que ratificó el quórum de dos tercios para la validación de las normas de la nueva Constitución.

«El tema del quórum, que probablemente es lo más sensible, creo que está despejado hace rato. Creo yo, porque después de las elecciones de mayo nos hemos dado cuenta que todos los sectores políticos que tenemos representación constituyente somos minorías. No hay ningún grupo que por sí solo tenga la mayoría suficiente para empujar acuerdos y al mismo tiempo no hay ningún grupo que por sí solo tenga el poder de bloquear esos acuerdos. Esto no está despejado de siempre, quedó despejado después de las elecciones de mayo», declaró Bassa a la emisora nacional.

«Esta discusión en torno al quórum tiene mucha más relevancia si es que hay un sector con poder de veto. Pero como hoy no hay sector político con poder de veto de ningún lado, probablemente esta discusión no es tan relevante hoy día», añadió el abogado.

Para Bassa, «los dos tercios famosos no son una quimera inalcanzable. Las fuerzas políticas detrás de los dos tercios están y están trabajando juntas. Por eso digo que hoy este tema es innecesario y quizás responde a otra agenda política distinta a la agenda constituyente», cerró el vicepresidente de la Mesa de la Convención.