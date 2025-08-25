Bernardo Fontaine: El polémico director de empresas encargado de diseñar los primeros 90 días de gobierno de José Antonio Kast

Un agitado fin de semana vivió la derecha tras la inscripción de sus candidaturas parlamentarias.

En el Partido Nacional Libertario se abrió una profunda grieta tras la incorporación en su lista parlamentaria de una candidata a diputada que ha sido calificada como una infiltrada del «octubrismo».

Se trata de Constanza Flores Adrián, candidata a la Cámara Baja por el Distrito 16, de quien se encontraron publicaciones en redes sociales participando en las marchas del estallido social. A raíz de esto, 70 militantes de la colectividad firmaron una carta pidiendo a Johannes Kaiser tomar medidas contra el secretario general, Hans Marowski, por haber comprometido el proyecto político del partido.

En tanto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se enfrentó en redes sociales con las mismas cuentas que hace un par de semanas atrás fueron acusadas de difundir información falsa sobre Evelyn Matthei. El episodio vuelve a abrir la pregunta sobre cuánto control tiene el Partido Republicano sobre sus hordas digitales.

En todo caso, la colectividad de ultraderecha tiene razones para celebrar. En las últimas horas se confirmó una poderosa incorporación al equipo de José Antonio Kast: Bernardo Fontaine, el polémico economista y exconvencional acusado de torpedear el primer proceso constituyente con sus frases sobre la presunta expropiación de fondos previsionales.

Por sus conocidos vínculos con el gran empresariado, la incorporación de Fontaine podría ser la primera señal de que este sector estaría abandonando la candidatura de Evelyn Matthei para sumarse a la figura del abanderado republicano.

En una nueva edición de Contrapauta, el periodista Axel Indey repasó la biografía y trayectoria política de Bernardo Fontaine, quien estará encargado de diseñar los primeros tres meses de gobierno de José Antonio Kast. También analizó las 25 nuevas vocerías presentadas por Evelyn Matthei y la inyección de $58 millones a la candidata presidencial de Chile Vamos.

Contrapauta se emite de lunes a viernes a las 13:30 horas por Canal Ciudadano en Youtube.