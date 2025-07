“Berta”: Teatro inmersivo que habla sobre el abandono y la memoria

La compañía La Ropa Sucia presenta nuevas funciones de su obra de teatro inmersivo “Berta”, una experiencia sensorial y emocional que ha recorrido diversos espacios culturales dentro y fuera de Chile. Las presentaciones se realizarán los días 19 y 20 de julio en Casa Parcas (Av. Santa María 0710, Metro Salvador), con cupos limitados.

“Berta” invita al público a ser parte del cumpleaños número 90 de Berta, una mujer lúcida y carismática que ha preparado una celebración especial. En medio del brindis y las conversaciones, algo empieza a desbordarse. Berta parece tener un plan que, sin decirlo del todo, nos lleva a reflexionar sobre el paso del tiempo, la memoria, la soledad y la vejez en nuestra sociedad.

La obra se desarrolla bajo un formato de teatro inmersivo no invasivo, en el que los y las asistentes pueden decidir cómo participar: opinar, dialogar o simplemente observar desde su propio lugar. Cada espectador es libre de elegir cómo habitar la escena, construyendo un vínculo único con los acontecimientos.

“No se trata solo de ver una obra, sino de vivirla. En Berta, cada persona es parte del relato. Nos preguntamos qué significa envejecer, cómo cuidamos, cómo olvidamos y a quiénes dejamos solos cuando ya no son productivos para esta sociedad”, comenta Valentina Venegas Lippi, directora y performer de la obra.

Además de las funciones, el jueves 18 de julio a las 19:00 hrs se realizará una charla abierta sobre el teatro inmersivo y el proceso creativo de Berta, a cargo de la directora. La actividad tendrá modalidad “paga lo que puedas”, con aportes sugeridos de $3.000, $6.000 o $9.000, e incluirá un vino de honor al cierre.

Cabe destacar que, al tratarse del cumpleaños de Berta, las funciones del 19 y 20 de julio incluyen comida y bebida dentro de la experiencia, en un formato donde cada detalle está integrado a la ficción. Las entradas ya están en periodo de preventa, con valores de $16.000, $19.000, los que aumentarán a precio final de $25.000 en las semanas previas.

En una sociedad que envejece rápidamente y aún no sabe cómo acompañar a sus mayores, Berta se vuelve una pregunta viva y necesaria. La obra ha sido presentada en festivales como Mutis (España), Comunidad Cerdeña (Italia) y en espacios como Teatro Aleph y Black Crow en Chile. Es parte de la línea de creación de La Ropa Sucia, compañía que investiga desde 2014 las posibilidades del teatro inmersivo en espacios no convencionales, a través de la metodología Vacío y Presente, un enfoque que cruza cuerpo, biografía y performance. “Es un viaje de emociones. Salí con la cabeza llena de preguntas. Sentí que estaba adentro de la historia, no mirando desde fuera.” – Espectadora



